Éleslövészetet tartottak a Leopárdok, elképesztő felvételek születtek + videó

Ágyúdörgéstől és lánctalpak csikorgásától volt hangos a héten a bakonyi lőtér, ugyanis az MH Klapka György 1. Páncélosdandár megtartotta az év első éleslövészetét.

(Forrás: Facebook/Magyar Honvédség)

Az alakulat közösségi oldalán osztott meg felvételeket, amelyeken jól látszik, ahogy Leopard 2A7 harckocsijaikkal felkészülnek a gyakorlatra, valamint a célzott lövésekről is látványos kép- és videóanyag készült.

A harckocsikat ezúttal a civilek is testközelből láthatták, ugyanis a katonák a lövészeten felül vezetési gyakorlatot is tartottak. A lánctalpak ezúttal viszont nem csak a laktanya határain beül csikorogtak, ugyanis kimentek a városba is.

A katonáknak a 62 tonnás harckocsival, pontosabban egy vezetéstechnikai oktatójárművel és műszakiharcjármű változattal a forgalomban is be kellett bizonyítaniuk, hogy biztonságosan tudnak közlekedni a civil járművek között is.

Mint arról lapunk is beszámolt, tavaly decemberben tovább bővült az alakulat harckocsiflottája, újabb Leopard 2A7HU-k érkeztek. A Magyar Honvédség a német járművekből a korábban beérkezett Leopard 2A4 HU-k mellé további 44 darabot rendelt, amelyek egytől egyig a tatai páncélosdandárhoz kerülnek majd.

A Leopard 2A7-ek kategóriájukban magas sebességgel és manőverezőképességgel rendelkeznek, és rendkívül megbízhatók, jelenleg ez az egyik legmodernebb, sorozatban gyártott harckocsi a világon.

Tűzerejéről egy 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik, amely lehetővé teszi a pontos tüzelést akár ötezer méterről is.

A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak.