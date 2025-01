Három korábbi polgármester állt bíróság elé Szegeden

Az önkormányzatokat a 2018 októbere és 2020 októbere közötti pályázati elszámolások során képviselő polgármesterek településenként 8,5 millió és 2,7 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a magyar és az uniós költségvetésnek. A kár az eljárás során maradéktalanul megtérült, miután az ügyben szabálytalansági eljárás indult.

Ha a vádlottak beismerik bűnösségüket és lemondanak a tárgyalás jogáról, abban az esetben az ügyészség Zsótér Károly (Fidesz–KDNP) korábbi mindszenti polgármesterre egy év két hónap – két és fél évre felfüggesztett – börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Borsos József (független) egykori mártélyi polgármestert és a község vezetésében őt váltó Putz Anitát (független) másfél évre próbára bocsátanák. A cégvezetővel szemben másfél év, három évre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség, és kérte, hogy a férfit három évre tiltsák el a gazdasági társaság vezetésétől.

Zsótér Károly tagadta bűnösségét. Hangsúlyozta, hogy a pályázat során vállat rendezvények mindegyike megvalósult, azokon sokan részt vettek. Annak tudatában nyújtották be az elszámolásokat, hogy minden a szabályoknak megfelelően történt. Kifejtette, nem tudott arról, hogy a pályázatot lebonyolító – és ezért külön díjazásban részesülő – projektmenedzserrel szemben összeférhetetlenség áll fent, mivel a rendezvényeket szervező cég tulajdonosa és vezetője is egyben. Mint mondta, maga is támogatta a képviselő-testület döntését, hogy az ügyben feljelentést tegyenek.