Magyar Péter, Nagy Ervin és Gyurcsány Ferenc is a teljes ellenzéki összefogásról beszél + videó

Magyar Péter most már inkább mégis összefogna a többi ellenzéki párttal, de eközben nem követné el azt a hibát, hogy összefog az ellenzékkel. Azonban nem az önmagának is ellentmondó baloldali pártelnök az egyetlen, aki ismét a baloldali összefogás gondolatával kacérkodik, egyik főembere, Nagy Ervin is az ellenzéki pártok összefogásában hisz, ahogy Gyurcsány Ferenc is utalt már az összefogás lehetőségére.

– 2026-ban akkor van esélyünk, akkor van nagyon jó esélyünk arra, hogy legyőzzük a nemzeti együttbűnözés rendszerét,

ha egy az egyben tudunk felállni a Fidesszel szemben

– jelentette ki Magyar Péter.

Pár perccel később már ennek némiképp ellentmondott,

akkor a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy pártja nem követi el azt a hibát, hogy összefog az óellenzékkel – mutatott rá a Hír Tv.

Magyar Péter embere, Nagy Ervin a párt egyik balatoni rendezvényén arról beszélt, hogy koalícióra léphetnek az ellenzéki pártokkal. A színész szerint csak akkor tudják leváltani a kormányt, ha egységet képeznek.

De Gyurcsány Ferenc is az összefogást sürgeti:

Sokkal szélesebb talapzatú, átfogó ellenzéki együttműködésnek a pártján állok, (…) gyanítom, hogy eljön majd az az idő, amikor intenzívek lesznek a beszélgetések, hogy hogyan lehet ilyen ajánlatot tenni.

– mondta a DK frissen újraválasztott elnöke.

Azonban nem ez az első jele annak, hogy összefoghat a Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt.

Számos alkalommal szavaztak már együtt a fővárosi közgyűlésben. Szentkirályi Alexandra korábban már ismertette, hogy a DK és a Tisza leszavazta többek között, hogy százmilliókat spóroljanak a budapestieknek kevesebb bizottsággal. De azt is leszavazták, hogy a budapesti lakhatási válság kezelésének érdekében a főváros ne herdálhassa el az ingatlanvagyonát, de a főváros jövő évi költségvetése is a Tisza és a DK támogatásával került elfogadásra.

Nemcsak a Fővárosi Közgyűlésben, hanem az Európai Parlamentben is együtt szavazott a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció.

Mindkét párt támogatta a háborúpárti Ursula von der Leyen újraválasztását bizottsági elnöknek

és azt a háborúpárti javaslatot is, amely még több fegyver szállítására szólította fel az Európai Uniót.