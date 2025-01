Malinás Sándor: Az első szó a köszöneté!

Az első szó a köszöneté, köszönöm szépen a hatos körzet lakóinak, hogy megtiszteltek engem a bizalmukkal! – nyilatkozta a Hír TV-nek választási győzelme után Malinás Sándor.

A Fidesz–KDNP politikusa emlékeztetett, számára a mai választás egy becsületbeli ügy volt. A frissen megválasztott önkormányzati képviselő azt ígérte, 110 százalékot beletesz majd abba, hogy Óbudát kibillentse a jelenlegi gazdátlan, elhanyagolt állapotából, egy tisztább és fejlődésben gazdagabb jövő felé.

Nem lesz könnyű dolga, vele együtt négy Fidesz–KDNP-s képviselő fog ülni a testületben, míg a baloldaliak 16-an vannak, igaz a baloldali polgármester (aki egyéni képviselő is) jelenleg a börtönből irányítja a kerületet, de virtuálisan ő is be tud csatlakozni a testület munkájába.