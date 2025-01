Tartós sűrű köd várható, mutatjuk, milyen idő lesz a hétvégén

Az északkeleti megyékben lévő felhőzet reggelre elhagyja az országot, a középső területeken kialakult köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet pedig a délelőtti órákban szűnhet meg, így sok helyen várható napsütés. Délutántól a Dunántúlon és északon várható újabb felhősödés. Elsősorban északkeleten fordulhat elő néhol kisebb eső – olvasható a Hungaromet.hu előrejelzésében. A Dunántúlon és a középső országrészben az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül.

A hőmérséklet kora délután 7 és 14, késő este –1 és +7 fok között valószínű.

Tartós, sűrű köd várható, ami pár száz méterre csökkentheti a látótávolságot

Bács-Kiskun és Fejér vármegyékben a köd kiterjedése a délelőtti órákban várhatóan gyorsan zsugorodik, majd megszűnik, ezt követően kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

Fotó: met.hu



Megérkezik a hidegfront

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Folyamatos lehűlés várható a hétvégén

A hétvégén már északias áramlás alakítja időjárásunkat, ezzel hidegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, de a hőmérséklet csak a jövő hét első napjaira süllyed fokozatosan a sokévi átlagnak megfelelő szintekre – tájékoztat a Hungaromet.hu előrejelzésében.

Szombaton az északkeleti megyékben döntően napos, másutt inkább közepesen vagy erősen felhős égkép valószínű, csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet még 5 és 10 fok között alakul.

Vasárnap azonban a Kárpát-medence északkeleti részeit egy magassági teknő súrolhatja, emiatt ott erősebben felhős idő valószínű, és kisebb csapadék is előfordulhat a nap első felében; gyenge havazás, havas eső, eső egyaránt lehet, amely délutánra megszűnik. Másutt közepesen felhős, száraz időre és többórás napsütésre készülhetünk. A szél továbbra is mérsékelt marad, a maximumok még 3 és 9 fok között valószínűek.