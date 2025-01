Megérkezett az idei első hó + fotó, videó

Január 1-jére virradóra sarki fény, két nappal később pedig friss hó lepett meg minket. Komárom-Esztergom vármegye több pontján, így Tatán, Esztergomban, Bábolnán is fehér táj köszöntötte az év harmadik napját, ahogy Pilisszenlélek, Tokod, Mocsa, a Balaton-felvidék, a hegyek közül a Bakony és a Mátra is kapott a hóból – számolt be róla a Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál.

Érdemes számolni azzal is, hogy az ország több részén ónos eső esett a havazás előtt, így akár jégpáncéllá vált utakkal is találkozhatnak az autósok.

A havazás utáni kora reggel Tatán (Fotó: Kemma)

Milyen idő lesz a következő napokban?

Az előrejelzés szerint szombaton számottevő csapadék nem lesz, de a ködös tájakon

ónos szitálás, hószállingózás, továbbá egy-egy helyen hózápor nem zárható ki.

Az északnyugati, nyugati szél élénk lesz, majd délután mérséklődik, gyengül, és egyre nagyobb területen délire fordul a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3, 4 fok körül várható, de elsősorban a tartósabban ködös tájakon fagypont körüli értékeket is mérhetünk. Késő estére mínusz 8 és 0 fok közé hűl le a levegő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Vasárnap erősen megnövekszik a felhőzet, északon szórványosan várható csapadék, északnyugaton inkább havas eső, eső, míg északkeleten havazás. Sokfelé megerősödik a délnyugati szél.

Melegfront érkezik.

Napközben 4, 5 fok köré enyhül a levegő.

Hétfőn változóan felhős idő várható, az Északi-középhegység térségében tartósabb ködfoltokkal, rétegfelhőzettel. Csapadékra kicsi az esély. A délnyugati szél gyakran lesz élénk. Délután 5 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden erősen felhős idő várható, csak néhol fordul elő zápor. Marad az erős déli, délnyugati szél.

Legfeljebb 10-12 fok körüli enyheség ígérkezik.

Szerdán az erősen felhős égből szórványosan fordul elő eső, záporeső. Délután megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A hőmérséklet csúcsértéke 5 és 11 fok között alakul – olvasható a Köpönyeg oldalán.