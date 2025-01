Megújult a PTE szőlő- és boranalitikai laboratóriuma

Átadták a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete (PTE SZBKI) szőlő- és boranalitikai vizsgálatok elvégzésére alkalmas, közelmúltban korszerűsített laboratóriumát csütörtökön a baranyai vármegyeszékhelyen – olvasható az MTI közleményében.

Az egyetemet fenntartó alapítvány 127 millió forintos támogatásával modernizált, új gépekkel felszerelt, akkreditált laboratórium a fejlesztésnek köszönhetően alkalmassá vált arra, hogy a bor forgalomba hozatalához szükséges vizsgálatokat végezzen.

Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára a csütörtöki átadón közölte: a borpiacon a fogyasztási szokásokban és mennyiségben is jelentős változások figyelhetők meg, ezért különösen fontos, hogy kiváló minőségű, lehetőleg hatékony, versenyképes előállítású termékek kerüljenek a vásárlók elé.

Mint mondta, évente körülbelül 16 ezer forgalomba hozatali engedélyt ad ki a Nébih, a jogszabályi környezet pedig 2021 óta teszi lehetővé, hogy a hivatalon kívül más akkreditált laboratórium is elvégezhesse a szükséges vizsgálatokat.

Örömét fejezte ki, hogy mostantól a PTE kutatóintézete is segíti ezt a munkafolyamatot, ráadásul egy olyan térségben működik a laboratórium, ahol több neves borvidék is található. Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos azt mondta, PTE kutatóintézete hosszú ideje partnerük, ahogy a borok értékesítését segítő más – például turisztikai, vendéglátóipari – szereplők is, e partnerségek nélkül ugyanis szerinte nem lehet sikeres a magyar borok népszerűsítése.

Kijelentette: a pécsi kutatóintézettel közös álláspontot képviselnek, e szerint pedig a szőlészetek és borászatok ökológiai és gazdasági fenntarthatósága érdekében létkérdés, hogy kutatási alapokon nyugvó innovatív válaszokat tudjanak adni a kor kihívásaira. A Pécsen folyó kutatásokat kiemelkedő jelentőségűnek nevezte, hiszen azok az éghajlatváltozás negatív hatásainak kivédésével, a növényvédelemmel és az alkoholmentesített borok előállításával kapcsolatban is folynak.