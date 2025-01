Nagy változást hoz az időjárásban a front + videó

Már a hétfőre virradó éjszakán kezdetét vette a melegedés, amelynek hatására a héten az éjszakák kevésbé lesznek fagyosak, a nappalok pedig kifejezetten melegnek ígérkeznek – közölte a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hétfőn az északkeleti harmadban továbbra is nagyrészt borult, párás idő valószínű. Gyenge eső néhol még napközben is kialakulhat, máshol változó mennyiségű és vastagságú fátyolfelhőzet mellett napsütésre is számíthatunk.

A déli, délnyugati szél az Északi-középhegység térségét leszámítva megélénkül, a Dunántúlon többfelé megerősödik, annak különösen a nyugati részein viharos széllökések is várhatók.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7, 12 fok között, délnyugaton 12 fok felett, az északkeleti harmadban 5 fok alatt valószínű. Késő este többnyire 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Keddre virradó éjszaka változó vastagságú felhőzet lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, viharos széllökések reggel legfeljebb már csak a Bakonyban fordulhatnak elő. A minimum-hőmérséklet 0 és 8 fok között várható.

Milyen idő lesz a következő napokban?

A hét közepére az összefüggő frontális felhő- és csapadékrendszer kelet, délkelet felé elhagyja az országot, mögötte több napsütés délen, délkeleten, több felhő észak felé haladva valószínű, de inkább csak északon, északkeleten fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor. A szél ismét délire fordul, és élénk, néhol erős lesz. A minimum mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul.

Csütörtökön napközben a változó vastagságú felhőtömbök mellett több-kevesebb napsütésre van kilátás, csupán néhol fordulhat elő kisebb csapadék. Estétől viszont záródni kezd a felhőtakaró, és egyre többfelé elered az eső. A déli, délnyugati szelet sokfelé kísérik erős, viharos lökések.

Hajnalban 0 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig döntően 10 és 15 fok között valószínű, de délen ennél magasabb, míg északon több fokkal alacsonyabb is lehet.

Hétvégére elromlik az idő, visszatér a hidegebb időjárás

Pénteken erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, és sokfelé várható csapadék: az esőt nyugat felől egyre nagyobb területen válthatja fel havas eső, hó. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá is fokozódhat. A minimum 1 és 8 fok között, míg a maximum 2 és 12 fok között valószínű, az országban több helyen napközben fokozatosan csökkenhet a hőmérséklet.

Szombaton felhős időre van kilátás több helyen kisebb csapadékkal, amelynek halmazállapota nagyobb eséllyel lehet havas eső, hó.

Az északias szél élénk, erős lesz. Hajnalban mínusz 4 és plusz 1, kora délután 0 és plusz 5 fok között valószínű a hőmérséklet.

Vasárnap erősen, illetve közepesen felhős időszakok mellett elszórtan gyenge csapadék, jellemzően hó, havas eső is előfordulhat. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, erős lökések. Hajnalban mínusz 6 és 0, délután mínusz 1 és plusz 4 fok közötti hőmérséklet várható.