Nyugdíjba vonult Zafír, a rendőrkutya

Nyugdíjba vonul a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság sokat tapasztalt németjuhásza. A „négylábú rendőr” csütörtökön kétlábú kollégái sorfala között a jól megérdemelt piros masnival átkötött csontjával együtt zárta utolsó szolgálati napját. Zafír, a rendőrkutya valódi drágakő volt a rendőrség életében, mostantól pedig jól megérdemelt pihenését töltheti – közölte a Feol.

Zafírt, a kilenc és fél éves rendőrkutyát Szabó Vendel rendőrfőkapitány köszöntötte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, mielőtt gazdája, társa, Vég Dániel főtörzsőrmester kíséretében elindult utolsó szolgálati útjára. A rendőrfőkapitány annyit kért Vég Dánieltől, hogy továbbra is úgy vigyázzon rá, ahogy eddig, majd pedig

egy oklevél és egy illatos csont kísértében boldog nyugdíjaséveket kívánt a rendőrkutyának.

Fotó: Feol/Fehér Gábor

A közös munka gyümölcse

Vég Dániel, aki 2010 óta teljesít szolgálatot a rendőrség kötelékében, már akkor rutinos kutyavezetőként kezdett Zafírral dolgozni, miután első kutyája egészségi problémák miatt alkalmatlanná vált a szolgálatra. Zafírral hamar összecsiszolódtak, a rendőrkutya már hamar megmutatta pörgős temperamentumát és kimagasló őrző-védő készségeit, így hamar megszerezte a járőrkutya minősítést.

Zafír a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindennapjainak meghatározó alakja lett. Részt vett közterületi járőrözésekben, sportrendezvények biztosításában, sőt

agresszív elkövetők ártalmatlanításában is kulcsszerepet játszott.

Fiatal kutyaként a déli határnál a migrációs válság kezelésében is bizonyította rátermettségét, ahol más kutyás egységekkel együtt sikeresen akadályozott meg illegális határátlépéseket. 2018-ban, fiatal kora ellenére, az országos figyelem középpontjába került, amikor a II. Nemzetközi szolgálati kutyás versenyen az előkelő ötödik helyezést érte el járőrkutya kategóriában.

Fotó: Feol/Fehér Gábor

Bevetésen is sikeres

Új fejezet kezdődött Zafír pályafutásában, amikor 2020-ban a mélységi ellenőrző és közterületi támogató alosztály csapatához csatlakozott. Itt nemcsak a gazdájával, hanem egy egész bevetési csoporttal kellett együttműködnie, amit könnyedén elsajátított, és

számos kiemelt bűncselekmény megoldásában segítette az egységet.

Zafír nyugdíjaséveit most már pihenéssel töltheti, továbbra is gazdája mellett, aki az elmúlt évek során nemcsak parancsnoka, hanem legjobb barátja is lett.

Fotó: Feol/Fehér Gábor

Boldog nyugdíjasévek

– Nagyon szerettem vele dolgozni, vele tanultam meg minden olyan kutyás szakmai feladatot, amely az eredményes munkához szükséges volt. Hálás vagyok neki, mert nagyon sokat adott nekem. Segített kinevelni a következő generációt is, így most már nyugodtan pihenhet, természetesen továbbra is nálam. Egy dolga lesz mostantól: nagyokat játszani a kertben, persze csak ha úgy tartja kedve – mondta el Vég Dániel.