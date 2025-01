Rapid délelőtti friss – Bizarr időszak a Covid idején, az „antipolitikus” mentelmi joga és a rákosrendezői sztori eszkalálódása + videó

Erősen foghatják Brüsszelben Magyar Péter kezét, ugyanis egyelőre csak az iratismertetésnél tart a tiszás EP-képviselő mentelmi jogának kiadatása. A többi közt erről is beszélt a Rapid délelőtti műsorában Czirják Imre a Mediaworks főszerkesztő-helyettese és Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője. Podcastműsorunkban szó esett a Covid-járványról és Rákosrendező jövőjéről is.

A magyar hatóságok köztörvényes bűncselekmény gyanúja miatt kérték ki Magyar Péter mentelmi jogát Brüsszeltől. A döntésben illetékes jogi bizottság még csak az iratismertetésig jutott el a gyanú szerinti telefoneltulajdonítással kapcsolatban.

Kollégáink szerint a Néppárt érdeke lehet, hogy elnyújtsák a folyamatot, mert szükségük van a tiszás képviselők szavazataira.

Munkatársaink felidézték azt is, már öt éve annak, hogyan küzdött mindenki a Covid-járvánnyal, amelyből hazánk szinte elsőként lábalt ki, mert a kormány megszerzett minden vakcinát és elöl járt a védekezésben. Hétvégén ezzel kapcsolatban Orbán Viktor közösségi fórumán és más platformokon is megjelent egy dokumentumfilm is, amelybe azonnal páros lábbal beleszállt a Tisza Párt elnöke, holott amikor ez a szörnyűség történt, ő még a „Fidesz szekerét tolta” és jó dolognak tartotta az intézkedéseket. Kollégáink ebben a témában sem vettek fel szájkosarat, mint ahogy a Rákosrendezőn megvalósítandó új beruházással kapcsolatban sem. A területet Karácsony Gergely szeretné a főváros tulajdonának tudni, ám eddig nem kezdett vele semmit, most pedig hiába akarja, nincs rá pénze a testületnek. Többet, érdekesebbet adásunkban láthatnak.