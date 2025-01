Rapid délelőtti friss – Magyar Péter mentelmi joga és Gyurcsány meghosszabbított elnöksége + videó

Ma derül ki, hogy vajon futni hagyja-e Magyar Pétert az EP illetékes bizottsága vagy felfüggesztik a mentelmi jogát. A tiszás politikus tavaly okozott botrányt egy belvárosi szórakozóhelyen, ahol egy telefont is ellopott, majd a Dunába dobta, ezért indult ellene büntetőeljárás – ezt is részletezte Villányi Károly, a Mediaworks főszerkesztője és Jakubász Tamás, a Mediaworks főmunkatársa a Rapid délelőtti műsorában. A podcastműsorból az is kiderült, kollégáink nem lepődtek meg, hogy ismét Gyurcsány Ferencet választotta elnökévé a Demokratikus Koalíció (DK).

Villányi Károly szerint nagyon is kapóra jött Magyar Péternek az EP-képviselőségével járó mentelmi jog, holott korábban azt mondta, sem politikus, sem „brüsszelita” nem akar lenni, mert az egy kamuállás.

Adásunk idején még el sem kezdődött az eljárás, így erről érdemben nem tudtak kollégáink elmés mondatokat megfogalmazni.

Az adás második részében szóba került, hogy ismét Gyurcsány Ferencet választották meg a DK elnökévé 97 százalékkal. Kollégáinknak ez nem okozott meglepetést, ez olyan egyértelmű, mint hogy az ég kék, a fű pedig zöld – fogalmaztak. Délután is tartsanak velünk, akkor folytatjuk Magyar Péter ügyét, és természetesen az eddig több mint 240 oktatási intézményről is szó lesz, amelyek bombafenyegetést kaptak.