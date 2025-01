Rapid délelőtti friss – Nem ellenzéki terv, hogy a magyaroknak jobb legyen és a tizenháromezer forintos sodrófa + videó

Még most sem lefutott téma Rákosrendező, ugyanis tegnap késő délután a Fővárosi Közgyűlés megszavazta, hogy éljen a terület elővásárlási jogával Budapest – ezt is elemezte Dezse-Zelenka Dóra és Szalai Szilárd a Rapid délelőtti műsorában. A Pestisrácok.hu munkatársai arra is kitértek, hogy lehet az úgynevezett rendszerváltó kártyákból és webshopból meggazdagodni a tiszásoknak.

Megtörtént a szavazás a fővárosban, de hogy milyen beruházást szeretne Karácsony Gergely főpolgármester és köre Rákosrendezőn, arról egy szó sem esett eddig. Kollégáink szerint az ellenzéknek soha nincsenek olyan ötletei, hogy a magyar embereknek jobb legyen, arra hajtanak, hogy a haveri zsebeket tömjék ki.

Újságíróink pikírten megjegyezték, a terület ügye elvette a rivaldafényt a Tisza vezéréről, aki vélhetően ennek annyira nem örül.

Munkatársaink azt is felvetették, hogy Zugló jelenlegi polgármestere is Rákosrendezőt akarja, mióta bejelentették a helyszínre a külföldi beruházást, mindazok ellenére, hogy már Horváth Csaba regnálása alatt is alpolgármester volt és fel sem tünt neki, hogy egyáltalán létezik egy ilyen terület a kerületben.

Kollégáink áttértek egy másik témára, egészen pontosan arra, hogyan lehet „meló” nélkül pénzt keresni. Itt a Tisza Párt rendszerváltó kártyájára gondoltak, amelyből a VIP-tagság száz eurónak megfelelő magyar forint. Mint fogalmaztak, nem lehet akkora szegénység Magyarországon, ha valakik meg tudják vásárolni ezt a támogató plasztikot. Hozzátették, a „szektásoknak” pénz nem számít, ha imádott vezérükről van szó, a Tisza Párt webshopjából simán megvásárolják a 13 ezer forintért kínált sodrófát és más bóvlikat is. Nézzenek minket, délután újra visszajövünk!