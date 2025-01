Rapid délelőtti friss – Újabb hangfelvétel Magyar Péterről itthon, közben érdektelenségbe fulladt a vita az EP-ben Magyarországról + videó

A legújabb Magyarról szóló, kiszivárgott hangfelvételből az is kiderült, hogy többször mások előtt alázta meg volt barátnőjét a pártvezér. Kritizálta Vogel Evelin haját, ruháját és lényegében mindent, amit tett. Haraszti szerint egy olyan nárcisztikus személyiségről beszélünk, aki ha nem róla van szó, akkor úgy viselkedik, mint egy sértődött óvodás, csak az a jó, amit ő mond, éppen ezért kár lenne rábízni egy ország vezetését.

Délelőtti podcastműsorunk második részében azt a témát elemezték kollégáink, miszerint az EP-ben ismét megtartottak egy Magyarországról szóló vitanapot, ahol csak néhányan lézengtek a teremben. Dezse és Haraszti szerint ez is annak tudható be, hogy Trump megválasztása óta új szelek fújnak, mint fogalmaztak, ha maradt volna a Biden-adminisztráció, akkor biztosan telt házas ülést láttunk volna. Az újságírók foglalkoztak azzal is, vajon ki pénzeli ezután, ha pénzeli egyáltalán a baloldali és liberális médiumokat. Minderről bővebben a Rapid délelőtti adásában.