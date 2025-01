Rapid délutáni friss – Annyira gátlástalan a Soros klán, hogy már el sem titkolják az európai befolyásaikat + videó

Soros György fia bevallotta, hogy mennyire jó kapcsolatot ápol Zelenszkij ukrán elnökkel, és azt sem titkolta, hogy Joe Biden volt amerikai elnököt anyagilag támogatták, valamint hogy az Európai Parlament vezető politikusaival is „pacsizik”. Gajdics Ottó szerint elképesztő, hogy a Soros klán úgy jár be az EP-be is, mintha erre őket bárki is felhatalmazta volna, és úgy befolyásolják ott a döntéshozatalt, mintha legalábbis valamiféle nagyhatalmat képviselnének. Mint fogalmazott, most már kérkednek vele, nemhogy titkolnák.