Részleteket közölt a rendőrség két elásott nő ügyében

Eltűntként kerestek a rendőrök két nőt is, akikről azonban kiderült, hogy megölték őket. Ráadásul az egyikkel a saját fia végzett. A monori esetről korábban már beszámoltunk, a rendőrség pénteken sajtótájékoztatón közölt részleteket a két ügyről.

Itt találták meg az egyik nő holttestét. Fotó: Police.hu

Az első esetről, ami a Pest vármegyei Monoron történt, Petőfi Attila számolt be az Országos Rendőr-főkapitányságon Budapesten. A vezérőrnagy elmondta, hogy 2024. január 12-én délelőtt ment be az ottani rendőrkapitányságra egy fiatalember, aki azt mondta, hogy az édesanyja – aki folyamatosan ivott – az előző napon elment otthonról, és azóta nem hallott róla. A monori rendőrök keresni kezdték, de sehol sem találták meg.

Italért küldte

Később a fiatalember elmondta, hogy az anyja már reggel inni kezdett, és újabb adag italért küldte a fiát, aki erre nemet mondott. Azt állította, hogy ezután elment otthonról, és mire visszaért, az édesanyja eltűnt.

Petőfi Attila elmondta azt is, hogy a sorházi lakásban hárman éltek. A nő, a fiú és a testvére, akit naponta fejlesztőpedagógushoz vitt a Máltai Szeretetszolgálat.

A rendőrök nem adták fel, mert több minden is gyanús volt nekik. Az egyik az volt, hogy amikor a lánytestvérért ment a szeretetszolgálat, az édesanyja nem kísérte ki a kocsihoz. Csak a fiúval beszéltek, aki azt állította, hogy az anyja nincs olyan állapotban, hogy ki tudjon menni a lakásból.

Később a rendőrök alaposabban átnézték az ingatlant, és kiderült, hogy az előszoba betonját feltörték és újrakövezték. Egy év múlva újra elővették az ügyet, és meghallgatták a fiút, aki ekkor már beismerte, amit tett.

Magára hagyta az asszonyt

Elmondta, hogy a bejelentés előtti napon édesanyját egy vita közben ellökte, amitől megsérült. A segítségre szoruló nőt magára hagyta. Amikor hazaért, az asszony már nem élt.

Ettől pánikba esett, és az anyját egy pokrócba csavarta, majd a ház udvarán elásta, az udvart pedig letérkövezte.

Később feltörte a teraszon a betont, oda is ásott egy gödröt, ahova átvitte a holttestet, és gyorsankötő betonnal befedte. A nő teste onnan került elő. A boncoláskor az is kiderült, hogy az asszony nem az esésbe halt bele, hanem ütést is kaphatott. A teljes igazság azonban egyelőre nem derült ki, mert a fiatal férfi a fogdában felakasztotta magát, és azóta is küzdenek az életéért.

A másik gyilkosság 2022-ben történt. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetője azt mondta, hogy a balatonföldvári rendőröknek 2023-ban lett gyanús, hogy már egy ideje nem találkoztak egy ötvenéves hajléktalan asszonnyal.

Feltűnt a hiánya

Bebes Zoltán hozzátette, hogy a nőt korábban többször is igazoltatták, rendszeresen konfliktusokba keveredett, viszont már egy éve semmilyen kapcsolatuk nem volt vele.

Őt nem keresték eltűntként, de körözést adtak ki ellene.

Ezért gyanakodtak arra, hogy bűncselekmény történhetett. Eljutottak egy 69 éves szóládi férfihez, akinél a nő korábban többször is aludt, de ütötte is az asszonyt. Az osztályvezető a nyomozásról nem árult el részleteket, de azt elmondta, hogy 2024 márciusában kezdték az eljárást. Január 15-én jutottak el a férfi udvarára, ahol elásva megtalálták a nő csontjait.

A gyanúsított azt vallotta, hogy arcon ütötte az asszonyt, aki egy vasoszlopnak esett, és meghalt. A férfit, aki ezután ásott egy gödröt, és eltemette a nőt, pénteken letartóztatta a bíróság.