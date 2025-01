Segíteni akart egy nőnek a Blaha aluljáróban a fiatal férfi, elképesztő vircsaft lett belőle + videó

Szóváltásba került egy nővel egy 52 éves részeg férfi 2022. június 25-én kora délután a Blaha Lujza téri metróaluljáróban – írja az ügyészség.

Részletezik, hogy a férfi megragadta, rángatni kezdte és a hajánál fogva maga felé húzta a nőt. Eközben az aluljárón épp áthaladt egy harmincéves férfi, aki látva a támadást, többször felszólította az 52 évest, hogy engedje el az áldozatát. Ezután a fiatalabb férfi megpróbálta a nőt a fogásból kiszabadítani, mire az idősebb férfi hátracsavarta a nő haját. A közbelépő férfi emiatt többször megütötte a másik férfit, aki az ütésektől egyensúlyát vesztve a földre esett.

A fiatalabb férfi innentől kezdve már nem a nőt védte, hanem indulatba jött, és tovább bántalmazta a földön fekvő másik férfit, többször megrúgta és meg is taposta. Ezt úgy tette, hogy közben a kiszabadított nő is próbálta őt a pólójánál fogva visszahúzni, azonban a bántalmazó letépte a saját pólóját. Egy járókelő is elé állt, a férfi azonban ellökte, és még egyszer rátaposott az 52 éves fejére. A megvert férfi súlyos sérüléseket szenvedett, és csak a véletlenen múlt, hogy az erre egyébként alkalmas bántalmazás nem okozott életveszélyes sérülést neki.

A Fővárosi Főügyészség az idősebb férfit mint többszörös visszaesőt garázdaság vétségével, ellenfelét mint visszaesőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg. A főügyészség az 52 évessel szemben fegyház, a másik vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza, valamint azt, hogy a bíróság állapítsa meg: az idősebb férfi nem bocsátható feltételes szabadságra.

A videón az látható, ahogyan a sértett a nőt bántalmazza, húzza a haját, majd az egyik vádlott a nő védelmére kel, és megüti a férfit. A videót ide kattintva tekintheti meg.