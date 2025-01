Százötvennel hajtott a főúton

Az ünnepek alatt több mint ezer sofőr (összesen 1207-en) hajtott többel a megengedett sebességnél, közülük ketten ráadásul ittasan okoztak balesetet – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az elkövetők legalább 50 ezer forint, maximum 468 ezer forint bírságra számíthatnak.

Az előző heti három leggyorsabban hajtót is megtalálták a rendőrök: Tompa és Hajós belterületén két sofőr 100 kilométerrel hajtott a megengedett 50 km/h helyett. Az 5402-es számú úton pedig 152-vel közlekedett egy személyautó a 90 helyett.

A vármegyében halálos baleset is volt a múlt héten. Szilveszter napján Balotaszállásnál, az 5429-es számú úton egy személyautó sofőrje letért az útról és fának ütközött. A járművet vezető 20 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Emellett 36, rendőri intézkedést igénylő baleset is történt. Összesen 14 olyan autóst igazoltattak, akik alkoholos állapotban ültek a volán mögé, közülük ketten balesetet is okoztak.