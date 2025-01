A TikTokot betilthatják Magyarországon?

– Valószínűtlennek tartom, hogy a közeljövőben Magyarországon is betiltják a TikTokot. A magyar kormány most – ellentétben az USA vezetésével – jó viszonyt ápol a kínai kormányzattal is. Ha lesz is majd korlátozás a jövőben, akkor az feltételezhetően csak kormányzati tisztviselőkre terjedhet ki, ez a gyakorlat nem példátlan Európában – mondta a Magyar Nemzetnek Ződi Zsolt, akit a TikTok amerikai betiltásáról kérdeztünk.

Mint ismert, szombaton késő este leállította a működését az Egyesült Államokban a TikTok. Ezzel az alkalmazás 170 millió amerikai felhasználónak vált elérhetetlenné, és eltűnt az Apple és a Google alkalmazástelepítő szolgáltatásaiból is.

A TikTok megszűnésének oka

A közösségi alkalmazás amerikai cégének értékesítéséről egy tavaly tavasszal kétpárti támogatással elfogadott törvény rendelkezik, amely Joe Biden elnök aláírása után hatályba lépett. A jogszabály 270 napot adott a kínai tulajdonosnak, a ByteDance-nek arra, hogy értékesítse az alkalmazást az Egyesült Államokban működtető érdekeltségét. A határidő lejárta után a törvény értelmében a TikTokot el kell távolítani az amerikai Apple és Google alkalmazásboltokból, és fel kell adni a hozzáférést a működéshez szükséges technikai infrastruktúrához is.

Vasárnap az akkor még a beiktatása előtt álló Donald Trump közölte, hogy amint átveszi a hivatalt, rendeletben halasztja el a törvény végrehajtását.

Az amerikai elnök az ígéretét be is tartotta, első intézkedései között 75 napra felfüggesztette a TikTok-törvény végrehajtását. De miért volt szükség magára a törvényre? A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Információs Társadalom Kutatóintézetének kutatója kifejtette, az USA politikai elitje attól tartott, hogy az amerikai állampolgárok adatai a kínai állampárt kezébe kerülhetnek.

Nem tudni, hogy a kínai kommunista párt mennyire lát bele a felhasználói adatokba.

–Ha az USA-nak van információja erről, akkor sem fogják elárulni nekünk – fogalmazott. Hozzátette: a kínai kormányzat az összes kínai platformot ellenőrzése alatt tartja. Ezek a platformok a kínai kormánnyal baráti viszonyban levő vállalkozók tulajdonában vannak, akik nem tagadnák meg a kormányzat lehetséges kéréseit.

Európában eljárást indítottak ellene

A kutató elmondta: Pakisztánban, Indiá­ban és Afganisztánban már betiltották a TikTokot, Európa egyes országaiban – így Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Franciaországban, Hollandiában és Norvégiában – a kormányzati tisztviselőknek megtiltották, hogy fent legyenek a platformon.

TikTokon keresztül a kínaiak nagyon finoman terjesztik a kínai propagandát.

– Nem ismerik az algoritmust azok az országok, ahol működik, így a szkeptikusok szerint gyakorlatilag bárhol előfordulhatnak olyan események, mint ami Romániában is lejátszódott. Gyakorlatilag a semmiből jött egy jelölt, akit a TikTok annyira felerősített, hogy teljesen váratlanul megnyerte az elnökválasztás első fordulóját – részletezte.

Az Európai Bizottság decemberben egyébként hivatalos eljárást indított a TikTok ellen a digitális szolgáltatási rendelet (DSA) feltételezett megsértése miatt.

Az uniós intézmény gyanúja szerint a TikTok nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy megfelelően értékelje és mérsékelje a választásoknál – különösen a novemberi román elnökválasztásnál – a rendszerszintű kockázatokat. Az NKE kutatója kifejtette: az említett rendelet minden 45 millió fő feletti felhasználóval rendelkező platformra vonatkozik, így az eljárás megindítása nem tekinthető a betiltás előjelének. Korábban Elon Musk is kapott hasonló felszólításokat. Ződi Zsolt hozzátette: a DSA miatt nehezen tudnak korlátozni egy platformot, az EU-nak jogi eszközei nincsenek a platform betiltására. A TikToknak egyébként 1,6 milliárd aktív felhasználója van a világon, Európában ez a szám nagyságrendileg 280 millió. A kutató szerint éppen ezért politikailag sem lenne túl jó húzás a platform betiltása.

Mit akar az USA?

Ződi Zsolt tájékoztatása szerint a TikTokot egyébként nem tiltották be az USA-ban, hanem lejárt az amerikaiak által a kínaiaknak kiszabott határidő egy olyan amerikai vásárló megtalálására, aki a befektetésével beleláthat az algoritmus működésébe. Az USA célja, hogy irányítást szerezzen a vállalkozásban, ehhez az 50+1 százalékos részesedés is elegendő. Az amerikaiak nagyságrendileg húszmilliárd dollárt ajánlottak az üzletért, ami azért kevés, mert a TikTok éves árbevétele is ezen a szinten mozog.

A kutató szerint a vételár lehetett az üzletkötés kerékkötője.

Ződi Zsolt elmondta: Donald Trump az ötvenszázalékos tulajdonrésszel is elégedett lenne. Ennek a tulajdonjogi konstrukciónak az a lényege, hogy egyik fél sem tud a másik nélkül lépni. A szakértő kifejtette, az USA-ban a 170 millió felhasználóból hétmillió személy valamilyen módon anyagilag is függ a platformtól, így Európához hasonlóan itt is komoly politikai következményei lehetnek a végleges betiltásnak, de a kétpárti döntés miatt szerinte Trump elnök nem sok mindent tehet.

A harminc év alattiak körében a TikTok messzemenően a legnépszerűbb alkalmazás a világon. Ennek a korosztálynak az eléréséhez a leghatékonyabb csatorna.

– A rajta eltöltött képernyőidő ráadásul durván magas. Nagyon addiktív platform. Bármi is lesz az amerikai történet vége, a TikTok nem fog összeomlani, a kínai kormányzatnak ugyanis túl fontos eszköz. Egy feltörekvő világhatalomnak az a platform, amelytől a világ fiatalsága konkrétan függővé vált, egy álom – zárta a gondolatait a kutató.

