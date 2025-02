A hely ahol megbukott a „Budapest köztársaság”

A terület bejárásakor lehetőségünk nyílt beszélgetni az egyik bungallóban élő férfival, aki elmondta, több tartósan beteg ember is lakik a szemétből épült házacskákban, azonban rajta kívül mindenki dolgozik, ezért nem voltak a telepen a látogatásunkkor. A hajléktalan férfi, aki saját elmondása szerint is szeméttel fűt, elárulta, hogy ő maga már többször is megpróbált kitörni a favellákból, kétszer el is költözött albérletbe, de segítség hiányában nem tudta fizetni azt, így újra meg újra visszakényszerült a telepre, ahol most is él.

Jelenleg heten lakunk itt, mert az egyik ház lakója meghalt, a másikból pedig börtönbe került. A zűrös alakokat pedig elkergettük, mert már naponta többször jött ki a rendőrség miattuk

– mondta el a férfi, aki azt is elárulta, hogy semmilyen segítséget nem kapnak a fővárosól és az újpesti önkormányzattól sem. Ugyanígy elkerülik őket a különböző szervezetek, sem élelmiszersegélyt, sem pedig ruhát nem adnak a hajléktalan favellában élőknek. Az épületek teljesen komfort nélküliek, a hajléktalanok egy közeli kútról hordják a vizet, áramot pedig egy aggregátorral állítanak elő, néha napján.

A borzasztó állapotban lévő területen több macskával és kutyával is találkoztunk, akik a körülményekhez képest meglepően jó állapotban voltak, és az ott lakó férfi elmondása szerint mindegyiket ivartalanították.