Aba-Horváth István: Nincs reális esély az általános amnesztiára

A roma önkormányzat anyagi helyzetéről, a szervezet megújulásáról és az általános amnesztiával kapcsolatban nyilatkozott lapunknak Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke. A politikus az amnesztiával kapcsolatos aláírásgyűjtés okán elmondta,

nagy a várakozás a témával kapcsolatban, és érzelmi hullámokat kelt a terepen. Szinte még el sem kezdődött az aláírásgyűjtés, s már megannyi vitát, sajátos jogi értelmezésű szembenállást és sajnálatosan, mostanra már gyűlöletet is szított. Nem lehet kiszámítani, hogy az aláírások számával, annak beterjesztésével milyen ingerküszöböt lehet majd elérni.

Aba-Horváth István véleménye szerint nem is lehet reális esélye annak, hogy az általános amnesztia megvalósuljon, viszont sajnálatosan társadalmi megosztást hozhat, amelynek felelőssége a kezdeményezőt terhelheti, még ha most még nem is tudja felmérni ennek súlyát.

A roma önkormányzat anyagi állapotával kapcsolatban Aba-Horváth István kijelentette, mióta átvették a szervezet irányítását, már kifizették a 2023–2024. évi tartozásokat 679,4 millió forint összegben. Ezek leginkább személyi jellegű bérkifizetések voltak.

A választási üzeneteinkben az szerepelt, hogy átlátható, szakmai, eredményes, törvényes működést hozunk az önkormányzat életébe. Csupán ezt tartjuk be következetesen. A közgyűléseinken egység van, békesség, nincsenek mutyik, nincs miért vitázni

– tette hozzá a politikus, aki szerint az önkormányzat eladósodásának oka főként a hanyag, felelőtlen, pontatlan, határidőket be nem tartó működés, a támogatói okiratban szerepeltektől való eltérés okozta. Ezekért a döntésekért a felelősséget pedig a mindenkori elnök, hivatalvezető, pénzügyi bizottság, gazdasági szakemberek, jogászok és esetenként a képviselő-testület tagjainak kell vállalniuk.

Az exképviselőkkel folytatott egyeztetéseim alapján állíthatom, hogy az általam mutatott számok halmazával nem voltak képben. Elmondásuk alapján nem voltak tájékoztatva, nem kaptak információt a valós helyzetről, ezzel szemben láttam a bírósági indoklásban, hogy a felelősök hány alkalommal nem éltek a hiánypótlási lehetőséggel

– osztotta meg lapunkkal a megdöbbentő részleteket az elnök, majd pedig elárulta, a roma önkormányzat gazdasági káoszáért felelős elnök saját bevallása szerint a Tisza Párt szakértője lett. Aba-Horváth István szerint pedig ebből a szemszögből nézve már érthető, hogy miért nem élt a felkínált egyeztetési lehetőségekkel az egykori elnök, miért lázítja még ma is a képviselőket, és miért próbálták akadályozni a régi munkatársak munkába állását.

Káoszt, zűrzavart akartak maguk után hagyni, és azt szajkózni, hogy a polgári kormány a felelős a cigányok nehéz helyzetéért, így megvan a közös ellenség, akit utálni kell, de már megjelent a megváltó is! De mi, csak egy megváltót ismerünk, Jézust! Bőven elég nekünk a vele való kapcsolat

– foglalt egyértelműen állást a politikus.

Komoly tervekkel a felelős roma politikáért

Aba-Horváth tervei szerint a jövőben olyan szakmai érdekképviseletet fognak végrehajtani, ahol a közösség előbbre való, mint a képviselők egyéni érdeke.

Az elmúlt két hónap munkavégzése során látjuk, hogy a terveinknek van jövőképe, hiszen ilyen rövid idő alatt többet értünk el, mint bárki az előző harminc évben. A munkánk során fegyelmezettség, szakmaiság, közösségi képviselet, együttműködési szándék, bizalom, őszinteség, segítő akarat, hit, szeretet van jelen! Ezekre az értékekre lehet közösséget és nemzetet építeni! Ezt fogjuk folytatni, addig amíg egy országos hálózatot nem építünk ki, ahol megtanítjuk képviselőinket közösségi képviseletre

– jelentette ki a politikus, aki elkötelezett a roma közösség bevonásába az önkormányzat életébe. Egy információs hálózatot szándékoznak kiépíteni, amelyen keresztül koordinálhatják az igényeket, lehetőségeket.

Megyei, regionális, települési találkozókat szervezünk, ahol szakmai napok keretében beszélünk mindennapos életünkről. Kinyitjuk a folyamatos kommunikáció ajtaját, és megtöltjük tartalommal ezt a hálózatot. A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, a Társadalmi Esélyekért és Roma Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság összehangolt munkája az egyik garancia munkánk eredményességére! Az elkövetkezendő időszak az esélyek, lehetőségek időszaka lesz!

– zárta a beszélgetést Aba-Horváth István.