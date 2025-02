Hankó: Mi is kiállunk a 13. havi nyugdíj mellett!

A nemzeti konzultációban a magyar nemzet kiállt a 13. havi nyugdíj szükségessége mellett – emlékeztetett közösségi oldalára feltöltött videójában Hankó Balázs. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) tárcavezetője tegnap az Idősek Tanácsának ülésén is részt vett. Videójában most leszögezte: ők is kiállnak a 13. havi nyugdíj mellett.

– Ezen a héten február 12-én dupla nyugdíjat kapnak a nyugdíjasaink. Az idei költségvetésben nem kevesebb mint 536 milliárd forintot biztosítunk a 13. havi nyugdíj keretében, így 2,5 millió idős honfitársunk jut hozzá a 13. havi nyugdíjhoz – mondta.

Korábban lapunknak adott interjújában Farkas András nyugdíjszakértő rámutatott: idén februártól viszont az jogosult a juttatásra, aki tavaly legalább egy napja, vagyis praktikusan 2024. december 31-én már nyugdíjas volt és 2025 februárjában is az lesz.

Mióta van itthon 13. havi nyugdíj?

A kormány 2021-ben állította vissza fokozatosan a 13. havi nyugdíjat:

először csak egyheti plusznyugdíjat fizettek ki,

2022-ben kétheti,

2023-ban háromheti plusznyugdíjat kaptak a jogosultak,

2024-től már teljes 13. havi nyugdíjban részesülnek az érintettek.

Ezzel a magyar nyugdíjasok már évente 13 teljes havi illetményt kapnak, nemcsak egyszeri juttatásként, hanem rendszeresen minden évben.