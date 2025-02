Íme Tiborcz Istvánék „szupertitkos” klubja, ahová bárki betekinthet + videó

A klub számtalan szolgáltatást nyújt, ugyanis rendelkezik saját wellnessrészleggel, szaunával, gőzkabinnal, merülőmedencével, de van fitneszterem és pilatesstúdió is. A spa részlegen pedig megtalálható japán és krioszauna is, valamint számos masszázslehetőség is elérhető.

A klub rendelkezik egy feszített víztükrű medencével, valamint két tenisz- és három padelpályával is

– ismertették.

Mint kiderült, a tagok szervezhetnek privát rendezvényt is, amelyhez igénybe vehetik a hat-, illetve tízfős tárgyalókat, amelyek akár egybe is nyithatóak. A BOTANIQ Budai Klubba bárki jelentkezhet egy tag ajánlásával vagy a weboldalon keresztül, amelyet követően egy öttagú bizottság dönt arról, befogadják-e a jelöltet.

Borítókép: Botaniq Budai Klub (Fotó: BDPST Group)