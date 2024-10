Álhírt hozott le Tiborcz István cégéről a baloldali sajtó, Magyar Péter is felsült

Villámgyorsasággal hozták le a baloldali hírportálok a 24.hu azon állítását, amely szerint Tiborcz István cége, a BDPST harmincmilliárd forint körüli adókedvezményt realizált. A hírt megírta többek között a 444, a Szabad Európa és a HVG, de még Magyar Péter is felkapta: közösségi oldalán újságolta el, hogy Tiborczék mintegy harmincmilliárd forint adót kerültek el egy 2017-es jogszabály-módosításnak köszönhetően. A Mandiner rámutatott:

az állítás tényszerűen nem igaz, és ezt a 24.hu is elismerte.

„Cikkünkben a BDPST jelzése után pontosítottuk a megfogalmazást: a cégcsoport tagjai nem adókedvezményben, hanem adóalap-kedvezményben részesültek, amelynek révén a cikk tárgyául szolgáló időszakban a BDPST összesen 2,6 milliárd forint társasági adó fizetése alól mentesült” – írta a lap.

A Mandiner megjegyezte, hogy az eredeti álhír továbbra is ott van a HVG oldalán, amely „Tiborczék BDPST-je nem fizetett be harmincmilliárd forintnyi nyereségadót” címmel adta ki a cikket, a 444-en maradt a „Tiborczék BDPST-cégbirodalma harmincmilliárdnyi adót nem fizetett meg a nyeresége után”, és a Szabad Európa is azt állítja összefoglalójában, hogy Tiborczék az elmúlt öt évben harmincmilliárd forintnyi társasági adó befizetését tudták elkerülni.

A vádakra a cégvezető is reagált, többek között azt írta,

büszke rá, hogy a BDPST Group az elmúlt években több mint kilencmilliárd forintot költött műemléki épületek felújítására és megmentésére,

majd arra biztatta a hazai nagyvállalatokat és a multinacionális cégeket, hogy ők is vegyék ki a részüket az építészeti örökségünk megmentéséből.