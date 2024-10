Újabb frontot nyitna a Tisza a hazánk elleni támadásokban

A Tisza Párt ismét a Magyarország érdekeit súlyosan sértő javaslatot támogatott az Európai Parlamentben (EP). A dokumentumban – amely számos ponton szembemegy az Európai Tanács álláspontjával az Európai Unió 2025-ös költségvetés-tervezetéről – egyebek mellett azt szorgalmazzák, hogy a tagállami bevételeket uniós bevételként kezeljék, emellett teljesen új saját források bevezetését is tervezik a tagállamok rovására, azok pénzügyi szuverenitása ellen irányuló módon. A szociáldemokrata párti, román Victor Negrescu által előadóként jegyzett indítvány szerint az új bevételi forrásoknak bevezetésével fedeznék a Next Generation EU elnevezésű helyreállítási alap hiteleit, amelyekből egyébként a hazánknak járó részt még mindig nem fizette ki Brüsszel. A Tisza Párt képviselői név szerinti szavazás során is támogatták az új saját források bevezetését sürgető bekezdést, emellett a végszavazásnál ugyancsak megszavazták a jelentéstervezetet, amely egyébként nem kapott többséget.

– Az Európai Parlament jelentéstervezetének vonatkozó szövege súlyos támadás a tagállamok pénzügyi szuverenitása ellen. Magyarországnak nem érdeke az uniós költségvetés bevételeinek megváltoztatása – jelentette ki lapunknak az uniós ügyekben járatos gazdasági szakember.

Mint rámutatott, a Tisza párt által is támogatott javaslat pénzt akar elvenni a magyaroktól, emellett szavai szerint az Európai Bizottság tervei között szereplő új saját forrástípusok regresszívek, azaz a gazdagabb tagállamoknak kedveznek.

– A Next Generation EU-hitelek visszafizetéséhez pedig nincs szükség mindenképpen új saját források bevezetésére, a mostani rendszer is megfelelően biztosítja a törlesztéshez szükséges forrásokat, de álságos és veszélyes is összekapcsolni a két kérdést. Az adófizető polgárokat akarja félrevezetni az, aki azt állítja, hogy csak új saját források bevezetésével lehet a törlesztést megvalósítani. Magyarország számára a mostani saját forrásrendszer megfelelő, a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló saját forrás elégséges és átlátható bevétel, egyszerűen végrehajtható, emellett igazságos teherviselést biztosít a tagállamok között – fejtette ki a szakember.

Magyar Péter és a Tisza Párt többi mandátumot szerzett európai parlamenti képviselője az elmúlt hetekben számos más esetben is a magyar érdekek ellen lobbizott. Így például nem szavazták meg a Fideszt is a soraiban tudó Patriótáknak azt a javaslatát, amelyben a legnagyobb jobboldali frakció azt szorgalmazta, hogy folyósítsák Magyarországnak a neki járó uniós forrásokat.

Ezzel szemben a Magyar Péter vezette párt támogatta a migrációs paktumot, amely a tervek szerint bevándorlókat telepítene hazánkba, ahogyan mögé álltak annak az európai parlamenti állásfoglalásnak is, amely egyebek mellett az „LMBTQ-jogok védelmének előmozdítására” biztosítana többletforrásokat.

A Tisza-vezér azzal is borzolta a magyar közvéleményt a minap, hogy Brüsszel elképzelései mentén követelte az uniós agrártámogatási rendszer lebontását, ami viszont csődbe vinné a magyar gazdákat.

