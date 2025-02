Kemény beszédet mondott Orbán Viktor – állítják egybehangzóan a Hír TV-nek nyilatkozó elemzők

Orbán Viktor beszédében feltűnő volt a kemény üzenetek megfogalmazása, amelyekkel hatékony választ adhat a kormány az kihívásokra – összegezték első körben a miniszterelnöki évértékelőt a Hír TV meghívott elemzői.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója azt emelte ki, hogy két t fő eleme volt a beszédnek: egyik az, hogy megvédjük, amit eddig elértünk, továbbra is megvívjuk a csatákat a migráció és a gender ideológia ellen, a nyugdíjak és a rezsicsökkentés megvédéséért, illetve a háború mielőbbi befejezéséért. Az évértékelő másik fontos eleme az új intézkedések bejelentése, a családtámogatások bővítése, az adócsökkentések, vagy a 100 új gyár program.

Kovács István, a Megafon Központ alapítója, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója fontosnak nevezte Orbán Viktor mondandójából azt, hogy a széljárás megváltozott, Donald Trump megválasztásával segítséget kaphat Magyarország Amerikától, de nem fogják helyettünk megvívni a harcokat, nekünk kell kitaposni az ösvényt.

Megjegyezte, hogy a keménységet sugallja a kábítószer-kereskedő elleni megalkuvás nélküli fellépés ígérete, ami eddig nem volt igazán a közbeszéd fókuszában. Mindketten hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor szavai az áttörés évéről egyértelmű üzenet az egész magyar társadalomnak, nem csak a Fidesz támogatóinak, hanem az ellenzéki szimpatizánsoknak is.

Az ellenzékről is markáns véleményt fogalmazott meg a kormányfő, bár sem Magyar Pétert, sem a Tisza Pártot nem nevezte meg, de egyértelműen utalt rájuk és árulásról beszélt. Boros Bánk Levente azt emelte ki, hogy úgy az árulókat sehol ne szeretik: sem azok, akiket cserben hagyott, de azok sem, akikhez csatlakozott, pontosan azért, mert megbízhatatlanok. - De Magyar Péter árulásának van egy emberi dimenziója is, ami azt a kérdést veti fel, hogy lehet-e olyan szereplőkre bízni egy ország vezetését, akik bebizonyították, hogy képesek oldalakat váltani, barátokat, szövetségeseket elárulni. Az elemző szerint az ilyen politikusok könnyen válhatnak hazaárulóvá is, elfogadva a külföldi zsoldot.

Kovács István azzal egészítette ki az elmondottakat, hogy a külföldi birodalmak mindig szívesen veszik az árulást, de az árulókat nem szeretik. Ugyanakkor megjegyezte, hogy nem is Magyar Péter személye a lényeges, hanem a „tartótisztjei”.

- A magyar miniszterelnöknek és a kormánypártoknak a valódi ellenfelei a külföldi megbízók, jelen esetben az Európai Néppárt vezetői. Láthattuk az Európai parlamentben, amint ezek a tartótisztek „ünnepélyesen felkenték” az aktuális kihívót, de ugyanezek bármikor megvonhatják a bizalmat tőle – fejtette ki a szakértő. Hozzáfűzte: a választásokon persze nem a bábmesterek indulnak, de összességében velük kell megvívni a harcot, ellenük kell fellépni, mint ahogy 15 éve ezt teszi Orbán Viktor és a Fidesz.

Boros Bánk Levente felvetette azt is, hogy amikor Orbán Viktor tavaszi nagytakarításról és a USAID-botrány magyarországi érintettjeinek felgöngyölítéséről beszélt, az lényegében arról szól, hogy a magyar embereknek jogukban áll tudni, kik a megrendelők, illetve kik a lefizetettek. Ennek ismeretében a választópolgárok eldönthetik majd, hogy azok mellé állnak, akik az ország érdekeit szolgálják, vagy az idegen zsoldosokra adják-e a voksukat.

Borítókép: Orbán Viktor évértékelője (Fotó: Polyák Attila)