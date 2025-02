Lánczi Tamás: Külön kell választani a valódi civil és a politikai nyomásgyakorló szervezeteket

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az InfoRádió Aréna című műsorának vendégeként elmondta, hogy a politikai nyomásgyakorló szervezeteket élesen el kell választani a valódi civil szervezetektől, az erről szóló javaslatot pedig már be is terjesztették a jogalkotónak. Lánczi Tamás szerint az Egyesült Államokban kirobbant USAID-botrány új lendületet adott a nyomásgyakorló hálózatok felderítésének munkájában.

Az interjúban Lánczi Tamás az egy éve működő Szuverenitásvédelmi Hivatal legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy sikerült felfedni azokat a hálózatokat, amelyek a magyar közéletet az elmúlt időszakban manipulálták, és meghatározni ezek pénzelosztási mechanizmusait. Mint mondta, a hálózatot teljes valójában csak azóta lehet látni, amióta az Egyesült Államok új kormányzata nyilvánossá tette a Demokrata Párt által az elmúlt évtizedekben felépített befolyásszerző és politikai nyomásgyakorló hálózatot illető legfontosabb adatokat.

Ez egy nagyon kiterjedt, szerteágazó hálózat. Ezzel kapcsolatban jelentéseket és elemzéseket tettünk közzé, amelyek nagy vitákat váltottak ki

– tette hozzá.

Kifejtette azt is, hogy a hivatala foglalkozott az egyes hálózatok által képviselt narratívákkal is, és sikerült rámutatni olyan nagyhatalmi érdekekre, amelyek elsősorban az Egyesült Államokhoz köthetők, ugyanakkor a háborús narratívák tekintetében orosz befolyásolási kísérletet is sikerült azonosítani.

A cél, hogy a politikai nyomásgyakorló szervezetek ne fogadhassanak el külföldről pénzeket

Lánczi Tamás szerint a rendszerváltás idején konszenzus volt arról, hogy hazánkban politikai pártot csak magyar forrásból szabad finanszírozni. A párttörvény azért született meg, mert a jogalkotó felismerte a külföldi befolyásolás veszélyét.

Ha a pártok esetében kimondtuk, hogy nem szabad külföldről forrást elfogadni, akkor ugyanezt az általános elvet ki kell mondani a politikai nyomásgyakorló szervezetekkel kapcsolatban is

– hangsúlyozta, megjegyezve, hogy Magyarországon közel 60 ezer civil szervezet működik, ezeknek a 99 százaléka ténylegesen civil tevékenységet folytat. A nyomásgyakorló szervezetek ezzel szemben a nagyvonalú magyar szabályozást kihasználva elvegyülnek közöttük.