Lánczi Tamás: A mélyállam meztelen

Az általuk támogatott szervezetek többségénél nem is lehet finanszírozóként megtalálni az ügynökséget vagy más amerikai eredetű donort. Ezért a hálózatot fenntartó érdekek puszta eszközeivé váltak azok is, akik számára nem volt egyértelmű, hogy valójában amerikai költségvetési forrásokból működnek. Az anyagi függőségük pedig garancia arra, hogy ez így is marad.