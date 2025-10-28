Fegyverek tűntek el a Balatonnál: közbiztonsági kockázat van Balatonfüred térségében

Nyoma veszett a Balatonnál három lőfegyvernek: az eltűnt fegyverek Balatonfüred környékén veszélyt jelenthetnek a térségben – írja a Veol.hu. A rendőrség szerint azokat korábban eltulajdonították vagy a térségben veszhetett nyomuk. A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött fegyverekről, jelentkezzen, hiszen különösen fontos lehet minden apró részlet.

A hatóság kiemeli, hogy az eltűnt fegyverek akár közbiztonsági veszélyt is jelenthetnek,

ezért minden információ, bármilyen apró részlet segítheti a felkutatásukat. A bejelentéseket a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon fogadják: személyes, telefonos vagy online csatornákon tehető jelzés. A hatóság kiemeli, hogy minden információt bizalmasan kezelnek, és a bejelentők személyazonosságát nem hozzák nyilvánosságra.

A fegyverekről részletesen a Veszprém vármegyei hírportálon olvashat.