Egység és kétség

Habent sua fata libelli, vagyis minden könyvnek megvan a maga sorsa, tartja a régi latin mondás. És mivel minden könyv valamilyen formában egy történetet mesél el, a legkomolyabb tudományos művek is, csak erről nem illik beszélni, mert úgy véljük, hogy a tudomány maga az „objektív valóság”, holott csak egy történet az objektív valóság éppen aktuális értelmezéséről, így a történeti eseményeknek is megvan a maguk sorsa. Pláne, ha egy történelmi esemény emléke egyúttal nemzeti ünnepé is válik, hisz minden nemzet arra törekszik, hogy nemzeti ünnepe az adott emberi közösség összetartozását, lelki, erkölcsi, szellemi egységét fejezze ki.

A két legfontosabb nemzeti ünnepünk, március 15. és október 23. is arra volna hivatott, hogy ezt az egységet fejezze ki és erősítse meg minden évben, amikor megemlékezünk az akkor történtekről. Mindkét forradalom esetében a fennálló birodalmi renddel való szembefordulást és e szembefordulás tragikus bukását idézzük fel. Ám amikor a nemzet egységes fellépéséről beszélünk, hisz ez a legfőbb máig ható üzenet, akkor azt is el kellene tudni beszélni, hogy akkor kik voltak azok, akik a birodalmat segítették uralmának a helyreállításában a forradalom leverése után.

Az egyik lehetséges válasz az, hogy ők e cselekedetükkel megtagadták saját magyarságukat, vagyis ettől kezdve megszűntek a magyar nemzet nevű emberi közösség részei lenni. (Ahogy ezt akkoriban némi iróniával mondogattuk „a hazánk területén ideiglenesen állomásozó árulók nem magyarok”.) Csakhogy ebben az esetben könnyen kialakulhat a „mi és ők” szindróma, vagyis az olyannyira áhított egység helyett éppen hogy a „kétség” válik uralkodóvá. A kétség afelől, hogy akkor most ki is képviseli az „igazi” nemzetet, és ki a nemzetvesztő hazaáruló. (Ne felejtsük el, hogy az árulónak is van ám „narratívája”, amelynek a lényege az, hogy éppen hogy ő mentette meg a nemzetet a felelőtlen lázadók által kiprovokált birodalmi megtorlás pusztító következményeitől. Kádár és Görgey narratívája egyaránt erre épült.). Amikor Gérecz Attila, az 1956. november 7-én szabadságharcosként hősi halált halt költő a „két pisztolyként egymásra fogott magyar” fordulatot használja annak a drámai jelenetnek az érzékeltetésére, amikor a váci fegyházból megszökve egy rendőr elfoghatta volna, de futni engedte, akkor éppen erre a nemzet léte szempontjából legkényesebb kérdésre próbál választ adni.