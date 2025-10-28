És beszélnünk kell a fiatalokkal is. Bará­taim, ez nem könnyű feladat. Lehet, hogy bennünk van a hiba, de akkor is meg kell próbálnunk.

Ezt mondta Orbán Viktor október 23-án ünnepi beszédének egyik meghatározó pillanatában. Tízezrek sóhajtottak föl egyetértőleg ott, a Kossuth téren, és milliók szívébe markolt a felismerés, bizony, milyen régen mondogatjuk ezt szűkebb körben a közösségeinkben. A miniszterelnök ismét rátapintott a magyar néplélek egyik neuralgikus pontjára. Vajon mit rontottunk el szülőként, nagyszülőként?

Fontos leszögezni, hogy

a fiatal nemzedékek ugyanolyan sokszínűek és megosztottak, mint az egész társadalom.

Vannak a történelmet jól ismerő, tájékozott, a közélet kérdései iránt érdeklődő, kíváncsi és tettre kész ifjak, akikkel lehet és kell értelmes párbeszédet folytatni arról, mit miért csinálunk, miért úgy, ahogy, és milyen előzményei voltak gondolkodásunknak, világlátásunknak a nemzet, a haza történelmében. Csak így tehető számukra világossá, hogy nem vettük el a jövőjüket, a reményt egy jobb, tartalmasabb életre, épp ellenkezőleg – semmi más nem lebegett a szemünk előtt az elmúlt harmincöt évben, mint egy olyan ország felépítésének terve és vágya, ahol nekik már nem kell megélniük azt a sok kínt és szenvedést, ami a szüleik, nagyszüleik generációinak osztályrészül jutott. És sajnos szép számmal vannak tudatlan, tájékozatlan, önmagukon kívül semmivel és senkivel nem foglalkozó, de annál nagyobb öntudatú, mindent kritizáló csoportok is, amelyekre hatványozottan leselkednek azok a veszélyek, amelyeket a kormányfő megfogalmazott.

Más világ lett – hangzott el az ünnepi beszédben. – A valóság helyét digitális és virtuális terek foglalták el. Nehéz tudni, mi a manipuláció és mi a valóság. Van-e még valóság egyáltalán?

Ráadásul ezt a digitális teret eluralta a posztkommunista globalisták közérzetromboló törekvéseinek hazugságokkal, csúsztatásokkal, rágalmakkal és hamis ígéretekkel átitatott képi világa. Így

sikerült százezreket megbolondítani azzal, hogy itt diktatúra van, hogy a kormány bűnözőkből áll, akik szétlopták az országot, ezzel elvették a felnövekvő generá­ciók jövőjét, elszívták előlük a levegőt is, szándékosan szétverték az oktatást, hogy elzárják őket a modern tudástól, hasznos ismeretektől, mert orruknál fogva vezethető alattvalókat akar belőlük kreálni a hatalom.

És van, aki ezt elhiszi. És zúg a fesztiválokon, koncerteken a „Mocskos Fidesz!”, sokan büszkén hordják a mellükön az O1G feliratot, trágár módon küldik el melegebb éghajlatra mindazokat, akik nem osztják sarkos véleményüket a politikáról. Velük kellene, sőt velük is muszáj szót érteni.