Beszélnünk kell a fiatalokkal!

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Menjünk be a gyerekeinkért a digitális térbe, hogy visszakapják a valóságot.

Gajdics Ottó
2025. 10. 28. 4:40
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

És beszélnünk kell a fiatalokkal is. Bará­taim, ez nem könnyű feladat. Lehet, hogy bennünk van a hiba, de akkor is meg kell próbálnunk.

Ezt mondta Orbán Viktor október 23-án ünnepi beszédének egyik meghatározó pillanatában. Tízezrek sóhajtottak föl egyetértőleg ott, a Kossuth téren, és milliók szívébe markolt a felismerés, bizony, milyen régen mondogatjuk ezt szűkebb körben a közösségeinkben. A miniszterelnök ismét rátapintott a magyar néplélek egyik neuralgikus pontjára. Vajon mit rontottunk el szülőként, nagyszülőként?

Fontos leszögezni, hogy

 a fiatal nemzedékek ugyanolyan sokszínűek és megosztottak, mint az egész társadalom.

Vannak a történelmet jól ismerő, tájékozott, a közélet kérdései iránt érdeklődő, kíváncsi és tettre kész ifjak, akikkel lehet és kell értelmes párbeszédet folytatni arról, mit miért csinálunk, miért úgy, ahogy, és milyen előzményei voltak gondolkodásunknak, világlátásunknak a nemzet, a haza történelmében. Csak így tehető számukra világossá, hogy nem vettük el a jövőjüket, a reményt egy jobb, tartalmasabb életre, épp ellenkezőleg – semmi más nem lebegett a szemünk előtt az elmúlt harmincöt évben, mint egy olyan ország felépítésének terve és vágya, ahol nekik már nem kell megélniük azt a sok kínt és szenvedést, ami a szüleik, nagyszüleik generációinak osztályrészül jutott. És sajnos szép számmal vannak tudatlan, tájékozatlan, önmagukon kívül semmivel és senkivel nem foglalkozó, de annál nagyobb öntudatú, mindent kritizáló csoportok is, amelyekre hatványozottan leselkednek azok a veszélyek, amelyeket a kormányfő megfogalmazott. 

Más világ lett – hangzott el az ünnepi beszédben. – A valóság helyét digitális és virtuális terek foglalták el. Nehéz tudni, mi a manipuláció és mi a valóság. Van-e még valóság egyáltalán?

Ráadásul ezt a digitális teret eluralta a posztkommunista globalisták közérzetromboló törekvéseinek hazugságokkal, csúsztatásokkal, rágalmakkal és hamis ígéretekkel átitatott képi világa. Így 

sikerült százezreket megbolondítani azzal, hogy itt diktatúra van, hogy a kormány bűnözőkből áll, akik szétlopták az országot, ezzel elvették a felnövekvő generá­ciók jövőjét, elszívták előlük a levegőt is, szándékosan szétverték az oktatást, hogy elzárják őket a modern tudástól, hasznos ismeretektől, mert orruknál fogva vezethető alattvalókat akar belőlük kreálni a hatalom.

És van, aki ezt elhiszi. És zúg a fesztiválokon, koncerteken a „Mocskos Fidesz!”, sokan büszkén hordják a mellükön az O1G feliratot, trágár módon küldik el melegebb éghajlatra mindazokat, akik nem osztják sarkos véleményüket a politikáról. Velük kellene, sőt velük is muszáj szót érteni.

Mielőtt belevágunk, fontos tisztán látni néhány dolgot. Először is tudnunk kell, hogy miközben felelősnek érezzük magunkat, a siker nem csak rajtunk múlik. 

Érezzük kötelességünknek, hogy saját családunkban, az általunk elérhető közösségekben kezdjünk párbeszédet a bennünket követő generá­ciók tagjaival, de ne csüggedjünk el, ne adjuk fel azonnal, ha sikertelen a próbálkozásunk.

 A nyiladozó értelmet több tényező befolyásolja minden fiatal esetében, és ezek között csak az egyik a szülői, rokoni vagy ismerős felnőtt szeretetteljes odafordulása.

Nagyon jelentős a pedagógusok szakértő nevelőmunkája, ami nem merülhet ki a tananyagba foglalt ismeretek átadásában. Különös felelősség hárul a magyar nyelv és irodalom-, a történelemtanárokra, az osztályfőnökökre. 

De emlékszem olyan kémiatanáromra is, akitől kísérletezés közben nélkülözhetetlen tudást kaptunk az élet nagy dolgairól is, ami később fontosabbnak bizonyult, mint az, hány vegyértéke van az oxigénnek. A direkt pártpolitikát persze távol kell tartani az oktatási intézményektől, az viszont nem fordulhat elő, hogy egy középiskolásnak lövése se legyen arról, milyen háború dúl a szomszédban, és miért vált a közbeszéd legfontosabb témájává a béke. Mert bármilyen hihetetlen, gyakorló pedagógusoktól tudom, hogy sok ilyen diák létezik ma hazánkban.

De el kell fogadnunk, hogy szerető szülők, kiváló pedagógusok így együtt sem mindig képesek saját értékrendjüket maradéktalanul átadni a gyerekeknek, mert ebben a folyamatban rendkívül erős az úgynevezett kortárscsoport hatása, vagyis az, amit a fiatalok egymástól látnak, tanulnak, egymást formálva építenek be a gondolkodásukba. Ráadásul ezt az igen erős hatást torzítja leginkább az a tény, hogy az érintett generációk idejük nagy részét abban a digitális térben töltik, aminek veszélyeitől próbáljuk megvédeni őket. Nincs tehát könnyű dolgunk. 

Be kell hatolnunk ebbe a térbe, és a gyerekeink által használt eszközök, felületek és kommunikációs műfajok segítségével kell megszólítanunk őket. Ugyanakkor minden erőnkkel rá kell vennünk ezeket a generációkat, hogy jöjjenek le ezekről a felületekről minél többször, jöjjenek vissza a valóságba, és ott legyenek velünk, hogy együtt tudjuk megalapozni a jövőjüket.

Mi hisszük, hogy vannak valóságos dolgok – mondta Orbán Viktor a beszédében. – Valóság Magyarország, a hazátok. Valóság a szabadság is, amiért harcoltak és meghaltak a nagyszüleitek. Valóság a támadás is. A békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog. Ez a való világ.

Szükség van újra azokra a fiatalokra, akik magasra emelik a szabadság zászlaját. „De vajon ma számíthat-e rátok a hazátok?” – tette föl a kérdést a szónok. És nyilván azért tette föl a kérdést, mert bízik benne, hisz abban, hogy a többség igennel válaszol. 

Ám ez újabb feladatot ró ránk. 

Meg kell értetnünk minél több ifjúval, hogy nincs két haza, nincs két nemzeti érdek: ebben nincs választási lehetőség. Akik tehát ellopták szavainkat, lemásolják rendezvényein­ket, és azt állítják, ők az igazi haza­fiak, ők majd visszaadják az országot azoknak, akiktől a Fidesz ellopta, azok szemérmetlenül hazudnak. Félrevezetik, megtévesztik mindazokat, akik tenni szeretnének valamit az ország boldogulásáért. A hazaáruló nem lehet hazafi. 

Akinek gazdája van, az nem lehet szabad, az nem szuverén. Egy dróton rángatott figura, egy mások által mozgatott kesztyűbáb hogyan állhatna ki a nemzeti szuverenitás, a nemzeti érdekek érvényesítése mellett?

Ezt mind meg kell beszélnünk, hogy megszabadítsuk a megtévesztett magyarokat a mákonytól, ami elhomályosítja látásukat, elveszi az eszüket, és nem hagy mást bennük, mint az ellenünk érzett iszonytató gyűlöletet, a felkorbácsolt löttyös indulatot, a megsemmisítésünk iránt érzett alig elfojtható vágyat. 

Egyetlen lélekről sem mondhatunk le – hangsúlyozta a szónok –, mert minden magyar felelős minden magyarért.

Sokan vannak, akik elhiszik, hogy jó ügy mellett állnak, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ide küldött jelöltjeit támogatja a bábkormánynak. Ideje ráébreszteni őket, hogy Brüsszel ma nem segítség, hanem veszedelem. A magyarok többsége nemet mond a háborúra, az illegális migrációra és a genderre is. Ugyanez a többség, mivel nem támogatja az orosz–ukrán háború folytatását és kiszélesítését, ellene van Ukrajna erőltetett uniós tagságának is, ami behozná a háborút és kivinné a pénzünket.

Ennyiből is teljesen világos, hogy 

Brüsszel teljesen mást akar, mint mi, magyarok. Ha pedig ezt megértettük, hogyan tudnánk támogatni olyan politikát, ami homályos ígéretek, bizonytalan előnyök, csekélyke júdáspénz fejében Brüsszel érdekeinek gátlástalan kiszolgálását nevezi hazafiságnak?

Ezt a kérdést kell sokszor és sokaknak feltenni a következő hónapokban. Hangsúlyozom, tisztában vagyok vele, hogy nem lesz egyszerű. De ha politikai közösségünkben mindenki csak egy megtévesztettet megnyer a nemzeti ügynek, a haza fényre derül.

