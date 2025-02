Samantha Power és a mélyállam erkölcsi patológiája

Ezzel talán nem is vitatkoznék, tényleg romokban hagyták maguk mögött a világ egyes részeit, mire végre sikerült őket elzavarni. Elég csak keleti szomszédunkra tekinteni.

Ahol megjelentek, vége volt a szólásszabadságnak, veszélybe került a nemzeti szuverenitás, futótűzként terjedtek az embergyűlölő, szélsőbaloldali nihilista ideológiák. Nézzék csak meg a videót az X közösségi portálon, amelyben egy pakisztáni férfi megmutatja, mi lett abból a 106 „klímaváltozás-biztos” iskolából, amit 159 millió dollárból épített a USAID. Romokban állnak, ablakok hiányoznak, piszkosak, a falak repedeznek. Disznóólnak nem lennének alkalmasak, nemhogy gyermekek iskoláztatására. De az év végi demokrata bálon el lehetett dicsekedni Whoopi Goldberg, Taylor Swift és más celebek előtt a díszvacsora közben, hogy milyen nagy csodákat tettek a szegénység elleni harcban.

Ilyen volt például a nyolcmillió dolláros projektjük, amelyben Srí Lanka-i újságíróknak tanították, hogyan kerüljék el az úgynevezett bináris nyelvezetet, tehát ne beszéljenek nőkről és férfiakról. Vagy a 4,5 milliós „dezinformációellenes” kis felvilágosító akció Kazahsztában. Aztán kétmillió a nemátalakító műtétekre és LMBTQ-aktivizmusra Guatemalában, kétmillió Líbiának a diverzitás előmozdítására, tízmillió élelmezési segélyre, amelynek, mint kiderült, az al-Kaida terrorszervezet egyik szövetségese lett a kedvezményezettje. Vagy 2,5 millió Vietnámnak az „inkluzivitás” népszerűsítésére. Ne felejtsük el azt az ötmilliót, amit az EcoHealth Alliance NGO kapott a USAID-től a kínai vuhani laboratóriumban denevérvírusok kutatására. Az is igazi világsiker lett. De ment húszmillió dollár egy amerikai csoportnak, amely a hamis orosz dossziét készítette Trump ellen. Az örmény LMBTQ-szervezeteknek 1,1 millió, 1,5 millió a szerbiai Soros-szervezeteknek érzékenyítő tanfolyamokra, potom hetvenezer dollár egy diverzitásra és inkluzivitásra tanító operára Írországban. És hogy a kultúránál maradjunk, jutott 47 ezer dollár egy transznemű operára Kolumbiában vagy 32 ezer egy transzképregényre Peruban.

A magyarországi garázdálkodásaikról már sok helyen szó esett, nem is mennék most bele. De röviddel azután, hogy Samantha Power itt korzózott Pressman nagykövettel a Körúton, valahogy megjött a hangja az általuk megvásárolt civil szervezeteknek és sajtónak is. És ha az interneten utánanézünk Ratched nővérke személyes vagyonának, kiderül, hogy nem is olyan rossz biznisz ez a mások pénzéből jótékonykodás. Mesésen gazdag a hölgy.

És még van képe odaállni a kamerák elé megjátszani a mártírt! Tipikusan szociopatikus, lelkiismeretlen szélsőliberális viselkedés, a Tisza Pártban is megirigyelnék ezt a művészi szintre felfejlesztett gerinctelenséget.

Az ilyenek teljesen vakok és érzéketlenek arra a temérdek pusztításra és szenvedésre, amit narcisztikus hajlamaik és hatalmi ambícióik kielégítésére tesznek mások kárára. Nagyon sokáig eltart majd kiszedegetni azokat a magvakat, amelyeket a sajtóban, az oktatásban és a civil szférában szétszórtak a Samantha Power-félék. De minél előbb kezdünk bele, annál kisebb az esélye annak, hogy mi is a lengyelek vagy az ukránok sorsára jutunk.

A szerző a Hungary Today hírportál főszerkesztője