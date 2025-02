Megdöbbentő videófelvétel: így igazították el a magyar újságírókat Amerikából!

Beszédes videóval világított rá a Tűzfalcsoport, hogyan is működött valójában a USAID „demokráciaexportja”. A tényfeltáró blog közösségi oldalára felöltött felvételen az látható, amint éppen arról értekezik a szervezet vezetője, Samantha Power, hogyan tervezik Magyarországon újraindítani tevékenységüket.

A tényfeltáró blog feliézte: a szervezet vezetője 2023 februárjában Magyarországon is járt. Az amerikai nagykövetség akkori beszámolója szerint magyar „független újságírókkal” találkozott. A CIA-kapcsolatokkal is rendelkező Samantha Power szívélyesen üdvözli az általa is támogatott magyar „újságírókat”, és a videón is jól látható, amint épp kezet fog Panyi Szabolcs „független” újságíróval és Polyák Gábor „független médiaszakemberrel.”

„Jól látszik, hogy a videóban független újságíróként hivatkoznak Panyira és Polyákra is, csakhogy ezzel egy baj van. Polyák felelt az amerikai pénzek elosztásáért Magyarországon, Panyi Szabolcs pedig mindkét munkahelyén lényegében a USAID-től is kapott pénzt”

– húzták alá.

Mint írták, a most közzétett adatok alapján jól látszik, hogy a Direkt36 összesen 62 ezer dollárt kapott az amerikai demokraták pénzosztó szervezetétől. „Tehát független oknyomozó portálként nevezni azt, aki pénzt fogad el az amerikai demokratáktól, minimum véleményes” – jegyezték meg.

A Tűzfalcsoport kitért Panyi Szabolcs másik munkahelyére, a Vsquare-re. Hozzátették: a közép-európai oknyomozó portál valamilyen rejtélyes oknál fogva szintén kapcsolatban áll a USAID-del. A blog szerint Panyi munkásságáról

már a botrány kirobbanása előtt szembetűnt, hogy a liberális újságíró bárhová megy, „folyton amerikai támogatásba botlik”.

Emlékeztettek: a magyar baloldal mellett a USAID az ukrán háborús média egyik legnagyobb támogatója is volt, így őket is érzékenyen érintette Donald Trump amerikai elnök azon rendelete, amellyel befagyasztotta az amerikai külföldi segélyek milliárdjait. Az intézkedés következtében az ukrán médiumok közül több is felfüggesztette tevékenységét. Kiemelték:

a Slidstvo.info például költségvetése 80 százalékának kiesését jelentette be. Fehérorosz és iráni lapok is csődbe mentek.

„Egyelőre nem tudni, hogy pontosan hány újságírót és hány médiumot támogattak Magyarországon, de minden bizonnyal ez hamarosan ki fog derülni”– zárta bejegyzését a Tűzfalcsoport.