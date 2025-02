USAID: pazarló projektek és „radikális őrültek”

Az USAID, amelyet az Elon Musk vezette Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) az adófizetők által finanszírozott pazarlás mintapéldájaként vett célba, a Reuters szerint csak 294 munkatársat tart meg Washingtonban és a világszerte működő kirendeltségein, köztük 12 alkalmazottat az afrikai és nyolcat az ázsiai irodában.

Az USAID székháza Hondurasban – az ügynökség csak 294 munkatársat tart meg Washingtonban és a világszerte működő kirendeltségein (Fotó: AFP)

A New York Times szerint a megmaradó alkalmazottak kis csoportjába olyan személyek tartoznak, akik az egészségügyre és a humanitárius segítségnyújtásra szakosodtak.

Az USAID tisztviselőit csütörtökön arról is tájékoztatták, hogy nagyjából nyolcszáz, az ügynökségen keresztül kezelt díjat és szerződést megszüntetnek – jelentette az újság.

USAID, a legnagyobb pazarló

Hivatalba való visszatérésének első napján Donald Trump elnök végrehajtási rendeletet adott ki, amelyben leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyezési tevékenységet, azt állítva, hogy Amerika külföldi segélyezési ipara és bürokráciája nem igazodik az amerikai érdekekhez, sőt sok esetben ellentétes az amerikai értékekkel. Két héttel később pedig azt kifogásolta, hogy

az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségét (USAID) „radikális őrültek irányítják”.

Trump Marco Rubio külügyminisztert bízta meg azzal, hogy a külügyminisztériumba olvassza be az USAID feladatait, aki pedig „rangon aluli engedetlenséggel” vádolta meg a szervezetet – emlékeztet a New York Post amerikai lap. Hasonlóan rossz véleményt fogalmazott meg Joni Ernst szenátor is, aki szerint