A VSquare néhány nappal a Fico-merénylet előtt is hergelt a kormányfő ellen

Ficót a bosszú élteti

„Sokáig kevesen figyeltek oda Robert Fico szlovák miniszterelnökre – egészen addig, amíg egy újságíró meggyilkolása nem vezetett a bukásához, és fel nem fedte a kormányán belüli korrupciós mocsarat. Most, miután a Covid–19 összeesküvés-elméletek és oroszbarát narratívák terjesztésével visszatért, úgy tűnik, hogy a vélt ellenségei – a független média, a politikai ellenzék és a tisztességes bűnüldöző szervek – ellen indított támadást.”

A jelenleg is a címlapon lévő anyag a VSquare portálon azonban ennél is tovább megy.

Azt írják, hogy Fico Orbán Viktorral együttműködött, a magyar kormány által készített, a migráció ellen uszító, Szlovákiát és több más országot célzó hirdetéseket mintegy 1,8 milliószor nézték meg a YouTube-on. A Direkt36 magyar oknyomozó portál szerint ezekkel a hirdetésekkel a szlovák lakosság 29–33 százalékát érhették el. Ez bejött. A Smer–SD 2023-ban ismét megnyerte a szlovákiai választásokat, és Fico vezetésével új koalíciót alkotott, amelyben ismét részt vett a nacionalista SNS és a Hlas–SD – az a párt, amely eredetileg a 2020-as választási vereség után szakadt le a Smerről.”

A cikkben tízszer szerepel Oroszországra, az oroszbarátságra és ötször Ukrajnára vagy ukránellenességre történő utalás.

Mint ismeretes, az Origó beszámolója alapján a Robert Fico ellen merényletet elkövető Juraj Cintula részt vett háborúpárti és Ukrajna melletti tüntetéseken, és követte a szlovák kormányfő nyilvános rendezvényeit.

„Az utóbbi időben feltűnővé vált, hogy a Telex rendszeresen hivatkozik egy bizonyos VSquare nevű portálra, lehozza az ott megjelent cikkeket. Ezért gondoltuk, megnézzük, mi is ez a sajtóorgánum. Jól tettük, ugyanis sok ismerős névvel találkoztunk” – írja a Tűzfalcsoport elemzése. A missziójuk saját bevallásuk szerint a következő:„Világunk egy digitális világ, amelyet elárasztanak a dezinformációk, a befolyásolási műveletek, az összeesküvések és a hírek hiperinflációja. A minőségi oknyomozó újságírásra ma is ugyanolyan nagy szükség van, mint valaha. Közép-Európában a populizmus és a társadalmi polarizáció erősödik, a független újságírás tere pedig évek óta szűkül. Ez egy kritikus időszak. A régióról szóló megbízható tájékoztatás jövője forog kockán. Küldetésünk a következő:

• tényellenőrzött, mélyreható tudósítást nyújtani a fontos közép-európai témákról,

• olyan magas színvonalú nyomozati anyagok közzététele, amelyek felhívják a figyelmet a közép-európai régiót fenyegető kritikus veszélyekre,

• a hatalom felelősségre vonása,

• az események leírása az érzelmek gerjesztése nélkül,

• a minőségi, megbízható oknyomozó újságírás előmozdítása.”

A VSquare elnevezés a V4-ből származik, amely a visegrádi négyek országcsoport rövidítése. 2017 tavaszán a négy visegrádi ország független oknyomozó újságíróinak egy csoportja úgy döntött, hogy egyesítik erőiket, és létrehozzák a VSquare-t, egy regionális együttműködési platformot, ahol nemzetközi, angol nyelvű közönségnek mutathatják be a nyomozásaikat. A varsói székhelyű nonprofit újságíró központ, a Riporterek Alapítvány (Reporters Foundation, Fundacja Reporterów) lett a VSquare kiadója, és a National Endowment for Democracy (NED) támogatása segítette a projekt elindítását, de erről még később.

Ma a hálózat a régió híresebb nonprofit oknyomozó újságíró médiumaiból áll: a lengyel Fundacja Reporterow és Frontstory.pl; Investigace.cz a Cseh Köztársaságból; Átlátszó.hu és Direkt36.hu Magyarországról; valamint Ján Kuciak Nyomozó Központja Szlovákiából. A VSquare 2022-ben létrehozta alapcsapatát, és kiterjesztette működését a balti országokra is, Ukrajnával és Belarusszal bővítve a kört. Azt írják: „Tevékenységünk támogatására támogatásokat és egyéni adományokat fogadunk el, de szerkesztői döntéseinket teljesen függetlenül hozzuk meg. Áthatolhatatlan falat tartunk fenn szerkesztői döntéseink és minden bevételi forrás között. Nem függünk az eladásoktól vagy a reklámoktól. Nonprofit, független, oknyomozó jellegű, és az újságírás iránti szenvedély vezérel bennünket.” Nos, azt kell mondjuk, hogy nagyon naivnak kell lenni ahhoz, hogy ezt valaki bevegye. Pont az mondana ilyet ennyire vehemensen, akit megvettek kilóra.

A továbbiakban részletesebben bemutatjuk a VSquare alapcsapatát, legyen szó személyekről vagy szervezetről, ám elöljáróban szögezzük le a legfontosabb tudnivalót. Az ötletgazda alapító szervezet, a kiadó lengyel Riporterek Alapítvány, valamint egy másik szervezet, a Ján Kuciak Nyomozó Központ is egy-egy Soroshoz köthető hálózat tagja.

Az egyik a bukaresti Organized Crime and Corruption Reporting Project, amely szervezet szerint Putyin után a világon a második legkorruptabb ember Orbán Viktor miniszterelnök, de nem is juthattak volna más megállapításra, hiszen őket is a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozza.

A másik szervezet a Global Investigative Journalism Network, amelynek egyik fő támogatója szintén a Nyílt Társadalom Alapítvány. Tagszervezetei között számos olyan található, például az Átlátszó vagy az Organized Crime and Corruption Reporting Project, amelyek a nyílt társadalom hálózatához tartoznak. A szervezet személyi állományában több olyan ember is van, aki korábban Soros által finanszírozott NGO-nál tevékenykedett, például Paul Radu vagy Anne Koch. Magyar tagjai az Átlátszó, az Átlátszó Erdély, a Direkt36 és a Göbölyős József Soma Alapítvány. Ezek közül kettő, az Átlátszó és a Direkt36 a VSquare-nek is partnere.

Ismert kapcsolatok

Az ismert magyar ellenzéki újságírók közül a VSquare csapatának tagja Panyi Szabolcs, a sajtóorgánum közép-európai nyomozásokért felelős vezető oknyomozó szerkesztője, aki egyben a Direkt36 oknyomozó újságírója is. Nemzetbiztonsági, külpolitikai, valamint orosz és kínai befolyással kapcsolatos témákkal foglalkozik a felületen.

Direkt36

Pethő András a Direkt36 társalapítója, szerkesztője és ügyvezető igazgatója. Korábban a BBC World Service londoni szolgálatánál dolgozott, és a The Washington Post oknyomozó részlegének riportere volt. Számos nemzetközi riportprojektben működött közre, többek között a Panama-iratokban.

Wirth Zsuzsanna szerkesztő-újságíró a Direkt36-nál, ahol 2016 óta dolgozik. Különböző politikai és társadalmi kérdésekben, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés témakörében nyomoz.

Szabó András a Direkt36 újságírója az orosz–magyar kapcsolatokról; a Fideszhez közel álló vállalkozások és személyek tevékenységéről; valamint az Orbán-kormány politikai döntéshozatali folyamatairól tudósít.

Marton Kamilla magyar oknyomozó újságíró, aki 2022 óta dolgozik a Direkt36-nál.

Galavits Patrik a Klubrádió, az Azonnali.hu és a Forbes Magyarország munkatársa volt, mielőtt a Direkt36-hoz csatlakozott. 2019-ben a német közszolgálati WDR-nél nyert ösztöndíjat.

Partnerszervezetek a régióból

A lengyel Fundacja Reporterowot, vagyis a Riporterek Alapítványt 2010-ben hozta létre lengyel újságírók egy csoportja. Sok éven át fő feladata a közép- és kelet-európai, különösen az ukrajnai újságírók képzése és támogatása volt workshopok, konferenciák és a Riporterek a riporterekért díjak révén. Bár az újságírás és az újságírók képzésének támogatása továbbra is fontos része az alapítvány filozófiájának, 2017 óta fő tevékenysége az oknyomozó újságírás, beleértve az oknyomozó újságírás platformjának, a VSquare-nek a kiépítését. Projektjeiket támogatták vagy támogatják jelenleg is: National Endowment for Democracy, Global Anti-Corruption Consortium, IJ4EU, OIP, TJournalismfund, Erasmus+ és a Holland Királyság nagykövetsége.

Az Oknyomozó Újságírás Cseh Központját (České centrum pro investigativní žurnalistiku), amely az Investigace.cz weboldalt működteti, Pavla Holcova cseh újságíró alapította 2013-ban azzal a céllal, hogy elősegítse a határokon átnyúló oknyomozó projekteke, az újságírók képzését, és segítsen a helyi újságíróknak abban, hogy rendelkezzenek az új médiatrendek követéséhez szükséges erőforrásokkal. A központ olyan globális oknyomozó újságírói projektekben vett részt, mint a Pulitzer-díjas Panama-iratok, a Pandora-iratok, a Swissleaks és a Global Laundromat. Az Investigate.cz is a Soros által finanszírozott Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) partnerközpontja.

A Ján Kuciak Nyomozó Központ (ICJK) 2018-ban jött létre Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolása után. Az ICJK fő célja, hogy folytassa Ján Kuciak örökségét és munkásságát, valamint hogy platformot biztosítson a szlovák oknyomozó újságírók és külföldi kollégáik együttműködésének. Az ICJK partnere a Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projektnek (OCCRP) és a Globális Oknyomozó Újságíró Hálózatnak (GIJN).

„Hiteles oknyomozás”

A Vsquare.org egyébként azt írja magáról, hogy ők egy hiteles oknyomozó újság, amely küzd a dezinformáció és a befolyásolási kísérlet ellen. Szerintük „Közép-Európában a populizmus és a társadalmi polarizáció erősödik, a független újságírás tere pedig évek óta szűkül. A régióra vonatkozó megbízható információk jövője forog kockán. Küldetésünk: hogy tényekkel ellenőrzött, mélyreható tudósítást nyújtsunk Közép-Európa fontos témáiról, amelyek felhívják a figyelmet a közép-európai régiót érő kritikus veszélyekre.”

Természetesen függetlenek is, mint írják: „Tevékenységünk támogatásához támogatást és egyéni adományt is elfogadunk, de szerkesztői döntéseinket teljesen függetlenül hozzuk meg. Áthatolhatatlan falat tartunk fenn szerkesztői döntéseink és a támogatók között. Nem függünk az értékesítéstől vagy a reklámtól. Mi nonprofit, függetlenek, nyomozók vagyunk, és az újságírás iránti szenvedély vezérel bennünket.”

És most nézzük meg, hogy a szenvedély tűzét ki táplálja, vagyis hogy kiktől is kapnak támogatást. Nem meglepő módon elég keményvonalas amerikai szervektől, mint például a NED-től (National Endowment forDemocracy), a German Marshall Fundtól vagy éppen a Soros által is pénzelt European Data Journalism Networktől.



A NED-ről már nagyon sokszor írtunk, ők voltak azok, akik a magyar baloldal mögött is felsejlettek. Őket a köznyelv csak a CIA meghosszabbított kezének titulálja. Sőt erről maga az amerikai szervezet egyik alapítója, Allen Weinstein beszélt, aki szerint „amit ma csinálunk, annak nagy részét 25 évvel ezelőtt a CIA rejtetten csinálta”. A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön, az amerikai titkosszolgálat rajta keresztül próbált már az 1990-es évek óta kormányokat megbuktatni, különböző országok belügyeibe beavatkozni.