„Zseniális, máig példakép” – exkluzív salzburgi riport Szoboszlai Dominikről + videó

Elmebaj ellen is kell a barátság!

„A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét.”

Faggyas Sándor
lengyel-magyar barátság, elmebaj, Radoslaw Sikorski, Orbán Viktor, testvériség, történelem, Donald Tusk, 2025. 10. 27. 5:40
Fotó: WOJTEK RADWANSKI

Majd fél évszázad elteltével is fülembe cseng a dal, ahogy boldogult úrfikorom egyik legendás együttese, a Mini karizmatikus vezetője, Török Ádám kiabálva énekelt az ősrégi Bem rakpart 6.-ban: 

Barátom, kell hogy emlékezz…, Fogadj újra el, és őszintébb leszel, mert kell a barátság, add tovább! Kell a barátság, hej, add tovább!

Talán mindenki, akinek középfokú történelmi műveltsége van Kárpát-Európában, hallotta már a híres lengyel mondást: 

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.

 Azaz: lengyel, magyar két jó barát, a szablyáig és a pohárig. (Más változatban: együtt harcol, s issza borát.) A közkeletű magyar fordítás két barátot emleget, holott a bratanki szó inkább testvéreket jelent, ami szorosabb, rokoni kapcsolatra utal a két nép között. Ezt már a XVII. században így fejezte ki Jeremi Wisniowiecki vajda, az I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez érkező lengyel követség vezetője: 

Nincs nép, nincs nemzet, mely a lengyelekkel szokásaira és természetére nézve annyira egyezne, mint a magyar; ugyanolyan fegyvereik vannak, egyforma a harcolási módjuk, életmódjuk is azonos, sőt néhány évvel ezelőtt ruházatuk is olyan volt, mint aminő most a magyaroké.

A két nép ezer éven át volt egymás közvetlen szomszédja. Első, keresztény királyaink, Vitéz Boleszláv és Szent István nemcsak kortársak és szövetségesek voltak, hanem rokonságban is álltak egymással, s utánuk a Piast-dinasztiát és az Árpád-házat évszázadokon át rokoni kapcsolatok fűzték össze. Ezek később, az Anjouk és a Jagellók idején is folytatódtak – a lengyel–magyar barátság története azonban több, mint dinasztiák kapcsolata vagy szomszédos államok érdekszövetsége. A lengyel és a magyar nép testvérisége legjobban, legszebben egymás hősies szabadságküzdelmeinek lelkes támogatásában és a balsors által tépett rokon önzetlen, önfeláldozó megsegítésében mutatkozott meg a XIX. és a XX. század folyamán.

Öt hónap múlva lesz húsz éve, hogy az akkori lengyel és magyar államfő, Lech Kaczynski és Sólyom László átadta a lengyel–magyar barátság első köztéri emlékművét, és a győri nyilatkozatban deklarálták a két nép közötti barátságot, amit a két ország parlamentjének határozata alapján minden év március 23-án megünnepeltünk. Az orosz–ukrán háború kitörése óta, a háborúhoz és az Ukrajna uniós csatlakozásához való eltérő, sőt ellentétes viszonyulásunk miatt sajnos jócskán megromlottak az állami, politikai kapcsolatok. De 

egy ezeréves, kipróbált, vérrel megpecsételt, Szentlélekkel keresztelt barátság semmilyen nézeteltérés, nehézség, pillanatnyi politikai konfliktus okán sem mehet füstbe. Főleg, ha az több, mint barátság…

Megdöbbentő, hogy mégis vannak, akik manapság mindent megpróbálnak, hogy ezt a barátságot végképp eltöröljék.  A hat évtizede Magyarországon élő lengyel költő-író, történetíró, Konrad Sutarski – aki hosszú évekig az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választott elnöke volt – a Magyar Nemzetben idén márciusban megjelent publicisztikájában nem először hívta fel a figyelmet Donald Tusk és az általa vezetett lengyel kormány Magyarország kormányát sértő megnyilvánulásaira. 

Miután a magyar miniszterelnök a márciusi uniós csúcson egyedül vétózta meg az Ukrajna további támogatásáról szóló szövegtervezetet, Tusk a Leónidász spártai királyt és katonáit a perzsáknak eláruló „torzszülött göröghöz”, Ephialtészhoz hasonlította Orbán Viktort.

Ezért a durva sértésért Sutarski megkövette Orbán Viktort és az egész magyar népet. Egyúttal rámutatott arra, hogy Tusk, aki egyszer már állt a rossz oldalon, megakadályozva, hogy győzzön az igazság a szmolenszki katasztrófa ügyében, most – Brüsszellel együtt – megint a rossz oldallal ügyködik együtt, hogy tovább ömöljön az ukrán – és orosz – vér. Pedig az európai béke biztosítása a legfontosabb ügy, ezért a lengyel ­hazafiak hálásak Magyarország miniszterelnökének törekvéseiért.

Sikorski lengyel külügyminiszter a minap azt üzente közösségi oldalán magyar kollégájának: „Remélem, hogy a bátor Magyar őrnagynak végre sikerül tönkretennie azt az olajvezetéket, ami Putyin elnök háborús gépezetét táplálja”. Azon reményét/vágyát fejezte ki, hogy a Barátság kőolajvezetéket ugyanúgy robbantsák fel az ukránok, ahogyan az Északi Áramlat gázvezetékkel tették.

Sikorski arra az ukrán tisztre utalt, akit magyar felmenői miatt Magyarnak is hívnak az ukrán hadseregen belül, egyúttal meghívta őt Lengyelországba – annak tudatában, hogy az ukrán parancsnokot kitiltották Magyarországról és az egész schengeni övezetből.

A lengyel külügyér üzenetét Orbán Viktor így kommentálta közösségi oldalán: 

A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét. Sutba akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot… Kész elmebaj!

Ugyanakkor a magyar miniszterelnök hozzátette: „Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!”

Ha belegondolunk, tényleg elmebaj, hogy egy lengyel felelős (?) kormánypolitikus egy magyar (!) származású ukrán katonát arra buzdít, hogy egy szabotázsakció keretében súlyosan veszélyeztesse a magyar családok energiaellátását, ezzel létbiztonságát! Úgy látszik, a Barátság vezetékkel együtt a lengyel–magyar barátságot is le kívánja rombolni a meghibbant és cinikus brüsszelita polák. Török Ádámra gondolva én mégis azt mondom: elmebaj ellen is kell – és segít a barátság!

 

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

A taxisblokád puccskísérlet volt

A történelem főutcáján

Egység és kétség

Amikor a nemzet egységes fellépéséről beszélünk, akkor azt is el kellene tudni beszélni, hogy kik voltak azok, akik a birodalmat segítették uralmának a helyreállításában a forradalom leverése után.

