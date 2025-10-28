Iránytű a káosz korában

Hatvan év telt el azóta, hogy a II. Vatikáni Zsinat atyái 1965. október 28-án jóváhagyták a Gravissimum educationis kezdetű nyilatkozatot a keresztény nevelésről. Napjainkban, amely kort leginkább a változékonyság, bizonytalanság, törékenység jellemez, felmerül a kérdés: tud-e még bármit is mondani, iránymutatást adni egy hat évtizedes egyházi dokumentum? Meggyőződésem, hogy igen, sőt, talán égetőbb szükségünk van az általa lefektetett alapelvekre, mint valaha.

A zsinati atyák szándéka az volt, hogy ne egy minden részletre kiterjedő szabályzatot alkossanak, hanem – felismerve a világ kulturális sokszínűségét és a gyors változásokat – néhány alapelvet fektessenek le, amelyek tágas horizontot nyitnak az alkalmazás számára. Ez a szándék teszi a Gravissimum educationist ma is élővé: nem egy megkövült szabálygyűjtemény, hanem egyfajta teológiai-pedagógiai iránytű.

A szöveg talán legfontosabb és ma is radikálisnak ható üzenete a holisztikus, integrált nevelés melletti elköteleződés.

A nyilatkozat célul tűzi ki az ember testi, erkölcsi és értelmi képességeinek harmonikus fejlesztését, hogy a fiatalok fokozatosan elsajátítsák a felelősség érett érzékét, és felkészüljenek a társadalomban való aktív részvételre és végső céljuk elérésére. Ez a szemlélet a teljes ember nevelésének alapjait fektette le a katolikus gondolkodásban,

megalapozva a modern holisztikus pedagógiát. Mennyire időszerű ez egy olyan korban, amely hajlamos az embert funkciókra, gazdasági egységekre vagy puszta fogyasztókra redukálni! Az iskoláztatás – mint az ipari társadalom terméke – gyakran elválik a valódi, egész életen át tartó nevelés eszméjétől, és pusztán a gazdasági rendszerhez szükséges készségek átadására szűkül. Ezzel szemben a zsinati atyák az emberi személyt helyezik középpontba. Az iskola nem gyár, hanem a növekedés, az érlelődés helye, ahol az evangélium fényében értelmezett tudás („pietas et litterae”) a személyiség kibontakozását szolgálja.

A Gravissimum educationis a II. Vatikáni Zsinat azon fordulatának egyik tanúja, amely a bezárkózó egyház helyett a modern világgal való párbeszédre kész egyházat mutatta meg.

Ez a nyitottság több szinten is megnyilvánul. A nyilatkozat kifejezetten bátorít a pszichológia, a pedagógia és a didaktika eredményeinek felhasználására a nevelésben. A dokumentum tudomásul veszi a modern társadalmak vallási és kulturális sokszínűségét. Elismeri, hogy sok katolikus gyermek nem katolikus iskolába jár, és feladatokat jelöl ki az ő vallási nevelésük biztosítására is. A zsinat szellemisége megalapozza azt a párbeszédet, amelyet későbbi egyházi dokumentumok is sürgetnek.