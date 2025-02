Orrfacsaró hullaszag terjeng egy újpalotai társasházban

A helyiek először csak a bűzre figyeltek fel, végül kiderült, mi az oka az azóta is áradó, elviselhetetlen bűznek. A Ripost információi szerint február 4-én az egyik lakásban meghalt egy ott élő 50 év körüli férfi egy újpalotai társasházban, ám ezt csak napokkal később vették észre. Akkorra már minden emeleten terjengett az orrfacsaró szag.

Aludni sem lehet a hullaszagtól

A bűz a társasházban elviselhetetlen, azóta is, terjeng.

A lakók is egyre türelmetlenebbek, hangot is adnak elégedetlenségüknek a közösségi médiában is:

Borzasztó, február 4-én találták meg egy elhunyt lakótársunkat, aki már 9–11 napja halott volt. A lakásból áradó bűz már előtte is érezhető volt, de azóta sem szűnt meg, hogy elvitték a holttestét

– írta egy lakó.

A Ripostnak pedig egy nő, aki szintén a házban él, így nyilatkozott a helyzetről:

Semmivel sem lehet összehasonlítani. Rettenetes. Az a baj, hogy a szellőzőkön keresztül áramlik a levegő, így teljesen mindegy, ha mi mondjuk lefóliázzuk az érintett lakás ajtaját, a lakások között akkor is jár a levegő. Egyszerűen nem bírok a lakásomban megmaradni. Aludni végképp nem tudok ilyen körülmények között, így addig, amíg nem oldódik meg a szaghelyzet, én csak pár holmimért ugrok haza, a testvéremnél szálltam meg.

Mi a helyzet a takarítással és kit terhel a felelőssége?

Hasonló eseteknél a legnagyobb probléma mindig az, amit az egyik lakó, Anikó is említ. Ki lehet ugyanis takarítani a lakást, amelyből hullaszag terjeng, fertőtlenítést is lehet végezni százezrekért, akár félmillióért is, de a probléma nem fog megszűnni egyről a kettőre, hiszen a szellőzőrendszer telítődik a szagokkal.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ így reagált az esetre:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. §-a kimondja, hogy a megfelelő közegészségügyi állapot fenntartásáról az érintett ingatlan tulajdonosának, jelen esetben az elhunyt örökösének kell gondoskodnia.

Amennyiben az örökös nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, bejelentéssel a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatal népegészségügyi osztályához (telefon: 06-1-550-3782; 06-1-550-3781; e-mail: [email protected]) fordulhatnak annak érdekében, hogy kötelezzék az örököst a szükséges intézkedés elvégzésére.

Fertőzésveszély esetén a hatóság elrendelheti a fertőtlenítést, ha az örökös nem képes saját eszközeivel megoldani a problémát. A fertőtlenítést egy erre engedéllyel rendelkező szakember vagy cég végezheti el, aminek a költségét az érintett ingatlan örökösére terhelik.