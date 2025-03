A magyar családoknak óriási segítség lesz az árrésstop

Már a jövő héten életbe lép a kormány árrésstop-rendelete, azaz harminc alapvető élelmiszer esetében

a kereskedők árrése nem haladhatja meg a tíz százalékot.

A szabályozást, amellyel a kormány az élelmiszerek túlárazásának vet véget, mind a családos, mind a nyugdíjas szervezetek üdvözlik.

– A Nagycsaládosok Országos Egyesülete üdvözli a kormány lépését az élelmiszer-árréstoppal, és köszöni, hogy segítséget nyújt azoknak is, akik nehezebb helyzetben vannak – mondta a Magyar Nemzetnek Herbert Gábor, a szervezet elnöke. Mint fogalmazott,

a már ismert harminc élelmiszer árának csökkentését célzó rendelet egyfajta gesztus is a családoknak.

– Jó lenne, ha a profitorientált cégek is a társadalmi szolidaritás részesévé válnának, és próbálnánk közösen építeni ezt a közösséget. Ez a gesztus azt jelenti, hogy a kormány figyel erre, és azokat, akik nem hajlanak erre a szolidaritásra, erre a közösségre való figyelemre, próbálja inteni, hogy segítsenek más módon – magyarázta a NOE elnöke.

Kitért arra is, hogy ő bízik abban, hogy az intézkedés hatékonyságnövelést is eredményez majd az áruházláncoknál, azaz hosszú távon a kisebb árréssel is gond nélkül működhetnek.

Az Idősek Tanácsa hasonlóképp üdvözölte a kormányzati lépést. Hulák Zsuzsanna, a szervezet tagja azt mondta,

minden nyugdíjasnak jelentős segítség az árrésstop, és az anyagi támogatás mellett fontos a gesztus is, hogy gondolnak, figyelnek rájuk, és az életkörülményeiket mérlegelve próbálnak mielőbbi segítséget nyújtani nekik.

– Nyugdíjasokról beszélünk, de miként minden háztartás más, a nyugdíjasoknál is előfordul, hogy egy idős ember nagycsaládban él, vagy teljesen egyedül. Aki egyedül viseli egy háztartás minden terhét – főleg, ha egy kistelepülésen él, ahol nincs annyi üzletlánc, hogy több helyről vásároljon – különösen nagy segítség a most bejelentett intézkedés – mondta Hulák Zsuzsa, aki a megnevezett harminc termékről azt mondta, különösen nagy jelentősége vannak az intézkedésnek, hogy húsvét előtt lép életbe, hiszen például a tojás ára teljesen elszabadult.

Kitérve a zöldség, gyümölcs, tejtermék esetében tervezett áfa-visszatérítésre, azt mondta, az Idősek Tanácsának tagjai konzultálhattak Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel, ahol meghallgatták észrevételeiket, hogy vajon mire lenne még érdemes kiterjeszteni ezt a kedvezményt. – Ez egy hosszabb kidolgozást igénylő feladat.

Ennek a harminc terméknek az árrésstopja azonnali segítséget jelent.

Az áfa-visszatérítéses rendszer bevezetéséig tisztázandó feladatok vannak, azután lehet egy olyan korrekt szabályozást bevezetni, ami senki érdekeit nem sérti. A javaslat mindenképpen üdvözlendő, azoknak ad vissza összeget, akik vásároltak, és akiknek a támogatás szól – fogalmazott.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője lapunk érdeklődésére azt mondta, az egyszülős családok közel negyven százaléka nehéz anyagi helyzetben él, és a kétszülős családokhoz viszonyítva is két-háromszoros a szegénység. Szóval ez egy olyan szám, amire oda kell figyelni,

és minden olyan intézkedés, amitől nekik könnyebb lesz, fontos, és támogatandó.

– A legtöbb családnak nagyon kicsi az a havi keret, amiből gazdálkodhat, így kiemelt jelentőséggel bír a mostani rendelet – hangsúlyozta Nagy Anna.