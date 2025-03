Brutális mennyiségű termék ára csökkent a kormány egyszerű szabályának köszönhetően

Hat nappal az árréscsökkentés bevezetése óta 760 termék lett olcsóbb – adta hírül közösségi oldalán a magyar kormány. Az intézkedés kapcsán egy videót is közzétettek, ebben hangsúlyozták, a szabály egyszerű, harminc termékkategóriában az árrés március 17-e óta nem lehet több tíz százaléknál.

A felvételen be is mutatják, mely termékek mennyivel lettek olcsóbbak, és hangsúlyozzák azt is, hogy a hatóságok folyamatosan monitorozzák a boltokat, és ha valaki nem tartaná be a rendelkezést, akkor büntetést kap.

Nem engedjük meg, hogy kifosszák az embereket

– idézik a videó végén Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét.