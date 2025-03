Házi őrizetre ítélték a gátlástalan tolvajt, de még onnan is megszökött, hogy lopott benzinnel tankolja meg a fia motorját

Elrendelték egy 23 éves mátraszőlősi férfi letartóztatását, aki a lakóhelyén 2023 óta több bűncselekményt követett el, majd a bűnügyi felügyelet szabályait is megszegte.

A Pásztói Rendőrkapitányságon egyébként több büntetőeljárás is folyamatban van a férfi ellen, aki a gyanú szerint 2023 júniusától rendszeresen követett el vagyon elleni bűncselekményeket Mátraszőlősön. Többnyire a besurranásos módszert választotta, de előfordult, hogy a rokkantsága miatt védekezésre képtelen ismerősének átkutatta a zsebeit, és elvitt tőle pár ezer forintot.

Volt olyan ház, ahová többször is visszatért, egy családi ház kerítését meg is bontotta azért, hogy az udvarról nagyobb méretű dolgokat tulajdoníthasson el, és a helyi szeszfőzdéből is lopott – írja az ügyészség. A férfi nem igazán válogatott, többek között készpénzt, mobiltelefont, szerszámokat, gázpalackot, búvárszivattyút, betonoszlopokat, létrákat, emelőkrokodilt és elektromos kisgépeket zsákmányolt, összesen több mint egymillió forint értékű kárt okozva a sértetteknek.

2024 szeptemberében házi őrizetbe került, de 2025. február 19-én annak érdekében, hogy a hatéves gyermeke motorját megtankolja, elhagyta a számára kijelölt ingatlant, és egy korábbi áldozatától ellopott tíz liter benzint.

A bűnismétlés megakadályozása érdekében a járási ügyészség indítványt tett a férfi letartóztatására, amit a nyomozási bíró elrendelt.