Jutalomesővel búcsúzott az MSZP-s polgármester Zuglótól

Nagy bukást hozott a 2024 júniusi önkormányzati választás Zugló előző, MSZP-s polgármesterének, hiszen csak a harmadik helyen futott be, így távozni kényszerült a posztjáról. Horváth Csabának nemcsak a politikai felelősséggel, hanem a büntető igazságszolgáltatással is szembe kell néznie, mivel az ügyészség különféle korrupciós ügyek miatt vádat emelt ellene.

A vádhatóság szerint ő és társai gyakorlatilag védelmi pénzt szedtek közbeszerzéseket nyert cégektől: a társaságoknak fizetniük kellett azért, hogy önkormányzati megbízásokat kapjanak, de esetenként azért is, hogy ne veszítsék el azokat.

Előbb követelte, majd szórta a pénzt

Visszatérve Horváth Csabára: a választási eredmény fényében talán nem túlzás azt állítani, hogy polgármesterként nem brillírozott, a sikertelenségét, az inkompetenciáját pedig éveken át igyekezett a kormányra fogni. Ennek megfelelően 2023 októberében például azt nyilatkozta: Zugló fejlődése látja kárát a hatalmas elvonásoknak, majd elkezdte sorolni a különböző összegeket, amelyek hiányoznak a büdzséből. Horváth Csaba említett egy 600 millió forintos tételt is. „[Ez] hiányzik a kerületből, hiszen az útfelújítások, a zöldterületek megőrzése, létrehozása, de a négyes metró továbbépítése is mind olyan projektek, melyek megvalósítását jelentősen megnehezítik a kormány elvonásai” – mondta. Majd 2024-ben elosztogatta ennek az összegnek akár az egyharmadát is.

Aranygyűrű és pénz

A már említett, lapunk birtokába került adatigénylésből tudjuk, hogy 2024 őszéig nyolcan kaptak jubileumi jutalmat, melynek teljes összege – kerekítve – bruttó 20,6 forint volt. A 20, 25, 30, 35, 40 éve jogviszonyban álló foglalkoztatottak tárgy- és pénzjutalomban is részesültek. A tárgyjutalom egy úgynevezett jubileumi aranygyűrű, amely mellé jegyzői döntés alapján fejenként bruttó 600 ezer forint pénzjutalomban is részesült öt köztisztviselő. Megjegyzendő: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a jubileumi jutalom „a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak” jár, tehát a 20 és 35 év utáni jutalom éppúgy zuglói sajátosság, mint az aranygyűrű és a jegyzői döntés alapján bónuszként kiosztott fejenként 600 ezer forint.

Sorra került a jegyző és az aljegyző

De a sor folytatódik. A közszolgálati tisztviselők napja alkalmából

a jegyző bruttó 2,5 millió,

az aljegyző bruttó 4,1 millió,

a tíz főosztályvezető bruttó 750 ezer és 3,9 millió forint közötti összeget,

a tizennégy osztályvezető bruttó egymilliótól másfél millióig terjedő összeget,

218 nem vezető köztisztviselő, munkavállaló, tanácsadó pedig bruttó 220 ezer és 2,3 millió forint közötti summát kapott.

A 2024. évi választások lebonyolítása során végzett „többletmunkáért” is komoly összegeket osztottak ki Horváth Csabáék a polgármester távozása előtt.

A helyi választási iroda vezetőhelyettese majdnem 5,2 milliót,

hat választási munkacsoport-vezető 2,9 millió és 3,9 millió közötti összeget,

53 munkacsoport tag 285 ezertől kétmillió forintig terjedő summát,

kilenc „átvevő” 352 ezer és félmillió közötti összeget,

92 jegyzőkönyvvezető 450 ezertől 550 ezerig terjedő juttatást,

26 pót-jegyzőkönyvvezető 67 ezer és 240 ezer közötti tételt,

hat adminisztratív munkatárs 120 ezertől 350 ezerig terjedő summát,

16 „irányító” és „rögzítő” munkatárs pedig 130 ezer és 350 ezer forint közötti jutalmat kapott.

A kifizetések a tájékoztatás szerint bruttó összegeket jelölnek.

És mennyibe kerül a járdafelújítás?

A kiosztott honoráriumok összegét ez esetben sem hozták nyilvánosságra. Érdekességképpen jegyezzük meg, az interneten fellelhető legkülönfélébb településfejlesztési adatlapokat egybevetve az látható, hogy egy négyzetméter járda felújításáért, a munka jellegétől függően, húszezertől százezer forintig terjedő összeget kell fizetni. A legdrágábbal számolva csak a helyi választási irodavezető-helyettes és a hat választási munkacsoport-vezető jutalmából kétszáz méteren lehetett volna felszedni a régi, töredezett burkolatot, és térkőre cserélni.

A fent részletezett jutalomeső nyilvánvalóan cáfolja a baloldali önkormányzatok általános hivatkozását arra, hogy azért nem fejlesztenek semmit a kerületekben, mert a kormány „kivérezteti” őket, elvonja a forrásokat.