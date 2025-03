Középpont – Háborús pszichózis és a tények tagadása Európában + videó

Véleménynyilvánító szavazás, háború vagy béke? Ezekről a témákról is beszélgetett a Középpontban Futó Boglárka műsorvezetőnk vendégeivel. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára és Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője jött el közéleti műsorunkba, akik úgy szétszálazták Ukrajna EU-s csatlakozását, hogy az most már biztosan mindenki számára érthető, ha eddig nem lett volna az.

Háborús pszichózis és a tények tagadása uralkodik Európában – fogalmazott Panyi Miklós. Hozzátette, az európai nagyhatalmak és Brüsszel nem hajlandó tudomásul venni, hogy Trump elnök a béke pártján áll és megváltoztak az erőviszonyok, mióta az Egyesült Államok kiszállt Ukrajna hadászati finanszírozásából. Kiemelte azt is, a brüsszeliták továbbra is támogatnák azt, hogy folytatódjon a háború, de azt nem veszik figyelembe, hogy erre nem tudnak megfelelő anyagi forrásokat adni. Arról is beszélt, hogy egy ilyen helyzetben ajánlják fel az uniós tagságot Ukrajnának, akkor valóban kimondható, hogy a realitás talajától teljesen elrugaszkodtak a brüsszeli vezetők, ugyanis három év alatt az Egyesült Államok támogatásával sem tudta az ukrán fél megnyerni a háborút.

Pindroch Tamás szerint mielőtt Ukrajna uniós tagságát említjük, jó lenne tudni azt is, hol van az ország határa. Másrészt arról sincs adat, mennyien laknak a szomszédos országban, ami befolyásolná az EP összetételét is, ugyanis annyi képviselőt küldhet minden ország, amennyit a lakosság arányából számolnak ki. A vezető elemző azt sem felejtette el megemlíteni, hogy Ukrajna csatlakozásával nemcsak a mezőgazdaság járna rosszul, hanem a kohéziós forrásokat is elveszítheti Magyarország, vagyis a felzárkóztatásra szánt pénzek sem jutnának el a településekhez. Emlékeztetett arra is, hogy a korrupció, a bűnözés és a sokat emlegetett ukrán maffia sem olyan dolog, amely pozitívan hozzájárul a tagállami csatlakozáshoz. Középpont, ahol kiemelt vendégeink mondják meg a tutit!

Borítókép: Futó Boglárka műsorvezető és vendégei: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára és Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője