Megnéztük, hogyan árazták le a boltok az árrésstop hatálya alá eső termékeket

Mától már érezhetően kevesebbet kell fizetni a boltokban az alapvető élelmiszerekért. A kormány azért döntött az árrésstop bevezetése mellett, mert a boltok indokolatlanul magas áron adták a termékeiket. Ahogy korábban a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Orbán Viktor március 11-én jelentette be, hogy a kormány döntött: március középétől harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a tíz százalékot.

Az elmúlt időszakban ugyanis a tojás esetében negyven százalék, a vaj és a tejföl esetén pedig több mint nyolcvan százalék volt az árrés, amivel a legnagyobb bolthálózatok dolgoztak, ennek azonban most vége.

A kereskedők indokolatlanul magas árrésének csökkentése máris érezhető változásokat hozott. Míg vasárnap még egy 100 grammos Mizo vaj nagyjából kilencszáz forint volt a boltokban, addig mára ötszáz forint körülire esett az ára, tehát egyes boltokban közel a felére csökkent. De általánosságban is elmondható, hogy a vajak ára nagyjából háromszáz forinttal csökkent.

A tejek ára is nagyot csökkent, átlagosan mintegy 105-250 forintot. Szintén a Mizo ESL 2,8 százalékos teje korábban hat-hétszáz forint volt, az árréscsökkentés óta pedig valamivel négyszáz forint felett van a boltokban. Nemcsak a tejtermékek, hanem más fontos, alapvető élelmiszerek ára is csökkent, mint a kristálycukor, az étolaj vagy a liszt. De a tojás ára is érezhetően csökkent, átlagosan közel kétszáz forinttal, ha a tízes tojást vesszük.

A húsok közül a sertés és a csirke az, aminek az árán változtatott az árrésstop. Itt nem olyan hatalmas a változás, a csirke esetében kilónként nagyjából 100-150 forint, attól függően, hogy a szárnyas melyik részét vizsgáljuk. Míg a sertés esetében valamivel több, akár bőven kétszáz forint fölötti árcsökkenést is észrevehetünk.

Pozitív lépés

Alapvetően jó lépésnek tartják az emberek az árrésstopot. A Magyar Nemzet arról kérdezte a vásárlókat, hogy mit gondolnak a kormány lépéséről. A megkérdezettek nagy része úgy vélekedett, hogy ez egy helyes lépés, mivel nem jó, ha a boltok irreálisan magasra emelik az áraikat csak a profit kedvéért, azonban volt, aki szerint ez a döntés más, nem alapvető élelmiszerek árát viszont meg fogja növelni.

Szerintem mindenképpen pozitív, hogy a kormány nem hagyja, hogy a legalapvetőbb, szükséges élelmiszereken akarjanak nyerészkedni a boltok

– mondta el az egyik vásárló.

Örülök a döntésnek, mert szerintem nem ezeken kéne a boltoknak a nagy hasznot termelnie, hanem a kényelmi vagy luxuscikkeken

– jelentette ki egy másik járókelő.

Egy vásárlásból éppen hazafelé tartó vásárló elmondta: szerinte látható, hogy a legfontosabb élelmiszerek ára csökkent. A kormány döntését helyesnek tartotta, azonban azt is megjegyezte, hogy amennyivel most ezek a termékek olcsóbbak lettek, annyival fog más drágulni.

Ezzel a felvetéssel már mi is foglalkoztunk. Lapunk beszámolt róla, hogy Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint bár valamekkora drágulás nem elképzelhetetlen, ha az áthárítás mértéke egy 0 és 100 közötti skálán vélhetően nem 0 és nem 100 lesz,