Mentő vitt el egy diákot a gödöllői iskolából, mert rosszul lett, miután füves cigarettát szívott + videó

Idén év elején kezdődött a történet, amikor egy 16 éves fiú rábeszélte az iskolatársát arra, hogy a marihuána vásárlásába ő is fektessen be egy nagyobb összeget. A 15 éves tanuló nemcsak pénzt adott a biznisz felpörgetéséhez, hanem vásárlókat is segített szerezni a barátjának, így a több százezer forintos befektetés alig egy hét alatt megtérült, sőt fejenként mintegy ötvenezer forintnyi haszonra tettek szert.