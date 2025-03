Pilhál György: Az írás éltet

– A kis rovatomban már megtörtént eseteket írok meg „pilhálosan”, ilyenkor egy kicsit kihúzom magamat, hogy ezt csak én tudom. Ez éltet, és megvallom, hogy néha szenvedek az írással, de jó így szenvedni – vallotta meg Pilhál György, lapunk állandó publicistája, a Tollhegyen rovat szerzője. A Jótollú magyar újságíró díjjal tegnap kitüntetett publicista felidézte: méltán népszerű rovata harminc évvel ezelőtt indult, eleinte Margó címen az Új Magyarországban.

A napilap akkori főszerkesztője, Franka Tibor azt szerette volna, hogy az újságban naponta jelenjen meg egy kis jegyzet, amelyben rövid fricskákat írnak. Eleinte többen is vállalkoztak ezeknek a cikkeknek az elkészítésére, ám Pilhál Györgynek ez különösen megtetszett, mert szeret röviden írni, ráadásul az olvasók sem bánják ha „két villamosmegálló között” elolvashatnak egy írást.

Úgy írni röviden, hogy benne legyen a mondanivaló, sokkal nehezebb. A visszajelzésekből azt látom, hogy az olvasók jobban szeretik, amikor a kutyámról, a macskámról vagy a szomszédomról írok, mert ez nagyon emberi, és az olvasók könnyen a szomszéd helyébe tudják képzelni magukat

– vélekedett.

Öttusázóból konzervatív véleményvezér

A publicista felidézte: eredetileg öttusázó volt, és évekig filmkaszkadőrként is dolgozott. Ezt követően azért lépett a sportújságírói pályára, mert már a sportkarrierje előtt is vonzotta az írás, érzett benne lazaságot, az önmegvalósítás lehetőségét, illetve szeretett menni, mozogni és jelen lenni a legérdekesebb eseményeknél, továbbá ez a szakma lehetővé tette, hogy elutazzon Amerikába, Ausztráliába, vagy Thaiföldre. A rendszerváltásig sportújságíró volt a Magyar Hírlapnál, majd ekkor a belpolitika rovatba ment át, amit korábban azért nem tett meg, mert ez a rovat az állampárt központi irányítása alatt állt 1990 előtt. Az SZDSZ-es Magyar Hírlapot akkoriban Pilhál Györggyel együtt sokan markánsan antikommunistának hitték, ám amikor az újságíró felismerte, hogy a lap rossz irányba megy, rögtön átment az éppen induló Pesti Hírlaphoz, amelynek Bencsik András volt a főszerkesztője. Amikor ez az újság megszűnt, Pilhál György az Új Magyarországhoz igazolt, ami később Napi Magyarországgá alakult át, ezután pedig egybeolvadt a Magyar Nemzettel.

– Az Új Magyarországnál olyan körülmények között készítettük a lapot, hogy volt, amikor nem tudtuk kifizetni a másnapi nyomdaszámlát, ezért az újság nem jelent meg. Elzárták a fűtést, kabátban ültünk a szerkesztőségben, de Horn Gyula volt miniszterelnök nem engedte, hogy a lap megszűnjön, mert fenn kellett tartani az ellenzéki sajtó létezésének a látszatát. Hála Istennek, a Fidesz felismerte 2010-ben, amit annak idején a kiszolgáltatott helyzetben lévő Antall József nem, vagyis hogy a sajtónak kiemelten fontos a szerepe. Nyíltan nincs kimondva, de a sajtó a negyedik és a legfontosabb hatalmi ág, mert nem mindegy, hogy az eseményeket hogyan tálalják – hívta fel a figyelmet.

Pilhál György kapta idén a Jótollú magyar újságíró díjat (Fotó: Mirkó István)

Pilhál György egyedül is kitartott

Pilhál György felidézte azt az időszakot is, amikor a G-nap után a Simicska-féle Magyar Nemzetnél maradt egyetlen kormánypárti újságíróként, aki továbbra is a tőle megszokott szellemiséget és irányvonalat vitte, de azt a légkört már nem bírta sokáig elviselni, így végül 2017 elején átment a Magyar Időkhöz, ahol rovata Paca néven élt tovább, még nagyjából két évig. A kormánypártok 2018-as választási győzelme után a konzervatív jobboldal visszakapta a Magyar Nemzetet, így Pilhál György is újra lapunk Tollhegyen rovatában folytathatta munkásságát.

Bulvármédia és nyomtatott sajtó

Pilhál György a közösségi média terjedéséről elmondta: nem örül a jelenségnek, mert senki nem tudja kontrollálni a közösségi média igénytelen nyelvezetét és témaválasztását. Sajnálatosnak tartja, hogy a bulvármédiumok a leglátogatottabbak, szerinte az igényes ember a visszafogottabb fórumokat keresi fel.

– Amikor reggelente lemegyek megvenni a nyomtatott lapot, azt látom a boltok polcain, hogy leginkább a bulvárra van igény. Hiszek abban, hogy ha valaki igazán tájékozódni akar, akkor megkeresi azt a fórumot, amelyik nem a harsány, hanem az igényes embereket szólaltatja meg, ezért optimistán azt mondom, hogy a végén ez majd úgyis kiforrja magát

– jelentette ki.

Hozzátette, a print sajtó át fogja venni az elemző cikkek tárhelyének a szerepét, mert azzal nem tud versenyezni, hogy a világ történései pillanatok alatt felkerülnek a világhálóra és megjelennek az okostelefonokon. – A nyomtatott lapokat meg kell tartani, mert még mindig sokan kivágják és elteszik a számukra fontos cikkeket, amit elektronikus felületeken megjelenő írásokkal nem lehet megtenni – mutatott rá.