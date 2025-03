Rapid délutáni friss – Droggal kapcsolatban nincs kegyelem + videó

Nem tesz különbséget a törvény a droglaborban előállított dizájnerdrogokat terjesztők és az úgynevezett „vegyészek”, valamint minden más pszichoaktív szereket árulók között. Vasszigorral csapnak le rájuk, de a fogyasztókkal sem bánnak kesztyűs kézzel. Kis Ferenc szerint nagyon jó a szigorítás, talán már korábban kellett volna – tette hozzá. Kiemelte azt is, hogy a drogterjesztés szintet lépett, ezért is van szükség a módosításra, de az is nagyon fontos, hogy a rendőrség is kellő erővel lép fel az ügyben. Arra is emlékeztettek kollégáink, hogy azokban az országokban, ahol legalizálták a könnyűdrogokat, egyre több ember lett függő.

Áttértek a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatására is, amelyből kiderült, hogy a magyarok többsége nem támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását. Külön mérték pártszimpátia alapján is, amelyből az látszik, hogy a Tisza Párt támogatóinak 51 százaléka helyeselné a bővítést.

Továbbiak adásunkban.