Rapid délutáni friss – Leleplezte magát Magyar Péter + videó

Elindul jövőre a választáson Magyar Péter, mégpedig a XII. kerületben – ezt ő maga jelentette be. Mint fogalmazott, azért, hogy „megmutassa” Orbán Viktornak, akinek szintén itt van lakása. Kollégáink nem kicsit mosolyogtak a dolgon, ugyanis az említett körzetben nem a miniszterelnök indul, hanem az új választókerületi elnök, Steiner Attila. Munkatársaink kiemelték azt is, hogy a 106 jelöltből még csak egyet, saját magát nevezte meg a Tisza-vezér. Időközben Steiner Attila is posztolt, aki várja a választási vitát, és mellékelt hozzá egy fotót, amelyen ő és Magyar Péter látható még abból az időből, amikor a tiszás politikus a Fidesznek tapsolt. Nagy meglepetés senkit sem ért, újságíróink szerint az lett volna egy „tökös” lépés, ha Felcsúton indul el az ellenzéki politikus.

Rátértek arra videóra, amit lapunk is közölt, ahol a Tisza elnöke láthatóan kitépte Rost Andrea operaénekes kezéből a mikrofont a teherautó platóján. Részletezték, ez egy újabb bizonyíték arra, hogy bánik a nőkkel. Mint fogalmaztak, a hölgy próbálta menteni a menthetetlent, és átölelte a pártvezért, hogy az eset kameraképes legyen. Bővebb elemzés a Rapid délutáni adásában.