Összeszorul a szülők gyomra Karácsonyék drogpárti stratégiájától + videó

Összeszorul az ember gyomra, amikor arra gondol, hogy a gyereke olyan városban él, olyan városban megy egyedül találkozni a barátaival,

amelynek a főpolgármestere gyakorlatilag a drogozást nemhogy tiltja, hanem még puha eszközökkel tulajdonképpen fenn is tartja és támogatja

– mondta Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy személyesen is érintett, hiszen neki is van egy hamarosan 13 éves lánya, aki abban a korban kezd lenni, amikor nemsokára egyedül közlekedik, találkozik a barátaival. Szentkirály Alexandra azt is mondta, nem tudja és nem is akarja kalitkába zárni a lányát.

Engem szülőként és fővárosi képviselőként az érdekel, hogy a gyerekeinket – mert ők vannak talán a legnagyobb veszélynek kitéve – védjük meg ettől a borzalomtól, ami az ő életükbe is kerülhet akár

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.