Tíz csapat jutott a műholdépítő verseny döntőjébe

Idén nyolcvannégy csapat vágott bele a CanSat versenybe, amelyben középiskolás csapatok építhetik meg saját, üdítődoboz méretű műhold-szimulációjukat. A verseny döntőjében a zsűri által kiválasztott eszközöket kutatórakéta fogja felrepíteni egy kilométeres magasságba, ahonnan aztán saját ejtőernyőjükkel ereszkednek le a földre, miközben küldetéseiket teljesítik.

Az eszközök megtervezésére és megépítésére összesen fél évet kaptak a versenyzők, amely során egy valódi űrprojekt lépésein kellett végighaladniuk.

A tavaly októberben indult verseny idén áprilisban zárul a végső fordulóval – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Vári Péter a rendezvényen kiemelte, hogy az NMHH mérőszolgálata idén is kint lesz a döntőn, hogy biztosítsa a verseny zavartalanságát. A főigazgató-helyettes a frekvenciakalózokról tartott előadásában arra is emlékeztetett, hogy idén 160 éve ültek egy asztalhoz hazánk és 19 további ország képviselői, hogy egyeztessék rádiófrekvenciáikat. Genfben, a Főposta homlokzatán ma is a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) alapító tagállamai között láthatjuk Magyarországot – mutatott rá Vári Péter.

Ferencz Orsolya kiemelte: a CanSat verseny évről évre egyre jobban a köztudatba kerül, egyre több ifjú tehetséget magához vonz. Az űrkutatás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos emlékeztetett, hogy idén tavasszal óriási mérföldkőhöz érkezik a hazai űrkutatás, hiszen

negyvenöt év után újra magyar kutató-űrhajós juthat el a kozmoszba.

A CanSat zsűrije a döntősökön túl három tartalékos csapatot is kiválasztott, amelyek a végső megmérettetésen szintén bemutathatják moduljukat. A döntő három tartalékos csapata a 330, az SVSat, valamint a KulinSat. Döntős helyezést ért el a TFS, a SEAT, a Qpac, a CANIS, a Csipesz, a Peralta, az EcoMaros, a Krato1_0Sat, a Rabbit_Aerospace, valamint az RSD Space Engineering.

A CanSat Hungary 2025 verseny kiemelt szakmai partnere a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), fő támogatója a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A verseny az ESERO Hungary keretében valósul meg.