Varju Lászlót nem zavarja, hogy választási csalás után lenne újra képviselő + videó!

A DK politikusának természetes, hogy most újra indul az újpesti időközi választáson, még azt követően is, hogy garázdaság, testi sértés és a választás rendjének megsértése miatt a kúria harmadfokon is bűnösnek mondta ki.

Varju László arról is beszélt, hogy igazságtalannak tartja a bíróság döntését, de véleményét alátámasztó bizonyítékokat nem mutatott fel. Újraindulásában semmi problémát nem lát, arra hivatkozik, hogy a bíróság döntése alapján van joga indulni.

Borítókép: Varju László (Forrás: képernyőkép/YouTube)